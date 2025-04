Il ’Morgagni’ hub del pancreas

Ieri la Giunta regione ha confermato la realizzazione a Forlì di una ‘Pancreas Unit’, un’unità clinico-assistenziale ad alta specializzazione dedicata alla diagnosi, cura e trattamento delle patologie del pancreas, in particolare quelle oncologiche. "L’Ospedale Morgagni-Pierantoni – spiega in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico, Valentina Ancarani –, per volumi di attività e risultati clinici, risponde pienamente ai requisiti richiesti per diventare centro hub. Questa decisione si inserisce in un percorso più ampio, avviato con la nascita della Rete oncologica e Onco-ematologica regionale, che ha l’obiettivo di garantire cure sempre più efficaci, omogenee e accessibili, grazie a una distribuzione equilibrata dei centri sul territorio. È un passo significativo verso una sanità che mette davvero il paziente al centro". Le patologie oncologiche, in particolare quelle pancreatiche, richiedono strutture altamente specializzate, dotate di tecnologie avanzate, competenze dedicate e capacità di lavorare in equipe. "L’ospedale di Forlì e l’intera Ausl Romagna – prosegue la consigliera – hanno dimostrato di possedere queste caratteristiche. La ‘Pancreas Unit’ rappresenta non solo il riconoscimento di un’eccellenza sanitaria già consolidata, ma anche un segnale concreto dell’impegno della Regione per una sanità pubblica di qualità, equa e vicina ai cittadini".