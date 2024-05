Il Museo Aldini torna comunale. Intatto il ricco programma

Il Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ di Forlimpopoli può fregiarsi di nuovo della dicitura: civico, cioè di competenza comunale. Era diventato Museo Nazionale con un decreto ministeriale il 23 gennaio 2016, ora, un altro decreto, emanato il 9 febbraio di quest’anno, lo ha ricondotto allo status di Museo Civico. All’emanazione del decreto è quindi seguita nelle scorse settimane la comunicazione ufficiale della Direzione Regionale Musei Emilia Romagna di risoluzione dell’accordo tra Regione e amministrazione comunale che aveva consentito – di fatto – la gestione quotidiana del Museo da parte del Comune di Forlimpopoli, restando in capo alla Direzione Regionale la sua direzione scientifica.

Si tratta quindi di una variazione che non modifica i numerosi appuntamenti in programma nelle prossime settimane al Maf, che comprendono visite guidate, laboratori e la seconda edizione dei centri estivi per i più piccoli. Così come non è in discussione la felice collaborazione da una parte con la cooperativa Atlantide e dall’altra con gli artisti del territorio per le mostre d’arte contemporanea. La riorganizzazione sul piano scientifico della direzione del Museo è stata invece doverosamente rinviata a dopo le elezioni per poterla definire con la necessaria cura e con i dovuti tempi, vista la sua rilevanza e la necessità di integrarla con i futuri piani di sviluppo culturale della città.

Matteo Bondi