Il museo della cività contadina. Non è visitabile dal 2012: "Ma presto apriremo i depositi"

Anche Rocca San Casciano, una volta individuata una sede, potrebbe avere nuovamente un museo della civiltà contadina: è di pochi giorni fa la notizia che la deputata Rosaria Tassinari sia riuscita a sbloccare i fondi che potrebbero alla riapertura dell’esposizione aperta nel 2007 e chiusa due anni fa.

Ma mentre a Rocca l’impasse si sblocca, l’omologa collezione forlivese rimane ancora nei depositi del Comune. Il museo, per quanto riguarda il nucleo di palazzo Gaddi è stata chiusa nel 2004. Risalgono a quell’anno, infatti, i primi interventi di restauro sullo stabile, che avrebbero dovuto portare alla restituzione del palazzo alla comunità, ma che ancora restano incompleti. Il museo restava, a quel punto, visibile a palazzo Merenda che, però, venne chiuso nel 2012 quando parte dell’edificio fu dichiarato inagibile in seguito ad alcuni crolli.

Nel corso degli anni sono stati in diversi a interessarsi alle sorti dei preziosi oggetti che compongono il corpus del museo, tra questi Vittorio Emiliani giornalista, ex direttore del Messaggero, scrittore e storico predappiese, medaglia d’oro come benemerito della cultura che nel 2015 aveva voluto ricordare ai forlivesi il loro museo perduto: "Forlì – aveva dichiarato - aveva un vanto nazionale che oggi sembra dimenticato. Io ho avuto l’opportunità di ammirare gli ambienti rurali di una volta ricostruiti nel museo, dalla cucina alla camera da letto con tele antiche stampate a ruggine o blu di Prussia. Per non parlare dei carri in legno dipinti che in Romagna, come in Sicilia, erano una vera e propria tradizione. Negli anni il museo fu pure arricchito grazie a donazioni di privati che, dismessa l’attività di sellaio o gelataio, affidavano al museo il loro patrimonio". La proposta di Emiliani fu quella di coinvolgere grandi realtà come Orogel o Apofruit, "che potrebbero essere interessate a un museo della storia agricola interattivo, da allestire anche in un luogo diverso da palazzo Merenda, dove potrebbe nascere anche un centro studi come la Marineria di Cesenatico".

Anche Gabriele Zelli, a lungo assessore in città e appassionato di storia locale non ha mai dimenticato il museo etnografico e ne ha ipotizzato una sede d’eccezione, l’ex zuccherificio ora acquisito dal Comune: "Recuperare l’edificio dell’ex Eridania nel quale venivano lavorate le barbabietole per riallestire, con criteri moderni, il museo della civiltà contadina darebbe la possibilità di recuperare un patrimonio altrimenti costretto a giacere in un capannone con tutti i rischi di conservazione che questo comporta".

In realtà il futuro del museo appare incerto, anche se l’assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno, confermando il valore del "patrimonio immenso" in possesso del Comune, avanza qualche cauta idea: "Viviamo una contingenza non felicissima per quanto riguarda gli spazi espositivi, visto che al Merenda c’è un cantiere aperto e che palazzo Romagnoli diventerà la biblioteca temporanea, ma stiamo comunque lavorando per trovare nuove sedi. Per ora, in attesa di una collocazione stabile, pensiamo di procedere con qualche apertura straordinaria dei depositi, come già abbiamo fatto con il museo archeologico". Bongiorno parla anche di una particolare "visione di rete": "Dobbiamo percepire Forlì come una città collegata agli altri Comuni del comprensorio e abbiamo uno splendido museo della civiltà contadina anche nella vicina Terra del Sole. Ciò non toglie che non organizzeremo eventi ad hoc anche per rendere visibili i nostri pezzi, nell’ottica di una politica culturale volta all’apertura del nostro patrimonio culturale a quante più persone possibili".