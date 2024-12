Il Museo Fs aperto domani e il 4 gennaio

In queste feste il gruppo ‘Amici del treno Forlì’ offre l’occasione di trascorrere un paio d’ore fra cimeli e modellini di treni che corrono lungo i binari dei plastici; un momento anche per scoprire apparecchiature e meccanismi utilizzati nel secolo scorso per consentire la circolazione dei treni e la manutenzione di binari e linee. Sarà possibile usare i telefoni di una volta e ascoltare i suoni di campanelle e trombe, fra disegni di bambini e immagini storiche di treni. All’interno una mostra consente di ripercorrere la storia della tramvia Meldola-Forlì-Ravenna (1881-1929). Sono così state predisposte aperture straordinarie del Museo Fs di Forlì sia domani sia sabato 4 gennaio dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Ingresso libero, accesso da viale Colombo in strada privata a lato del bar ‘Il Fato’ (info visite@amicideltrenoforli.it).