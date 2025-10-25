Il negozio ’MammaMamma’ cerca una nuova imprenditrice

Da mamma a mamma, da imprenditrice a imprenditrice, questo il percorso che già nel 2020 era stato fatto e che, si spera, possa avvenire anche oggi. Il negozio MammaMamma di Forlimpopoli cerca una nuova titolare da qui al 31 dicembre, giorno che, altrimenti, segnerà la fine di questa avventura nata nel 2017. Attualmente al timone c’è Fabiola Crudeli, 40enne di Santa Maria Nuova e mamma di un bambino di 6 anni. "L’organizzazione familiare non mi permette più di seguire come si deve il negozio – spiega – e alla fine dell’anno chiuderò l’attività. La speranza, però, è quella di poterlo lasciare a qualcun altro che possa proseguire".

Un passaggio di testimone così come avvenne nel 2020 tra lei e la fondatrice dell’attività, Stefania Agnoletti. "Anche lei dovette lasciare per motivi familiari e subentrai io – continua Fabiola –, adesso spero sia il turno di qualcun’altra". Il negozio propone articoli per bambini da 0 a 6 anni, con una prevalenza per i primissimi anni. Vi è anche la possibilità di provare le varie attrezzature che sono indispensabili per i primi mesi e anche di poterle prendere a noleggio oppure acquistarle, naturalmente. "Vi è anche una saletta dove si svolgono corsi di massaggio al neonato – spiega Fabiola – e si imparano tecniche di disostruzione". Una vera e propria comunità di mamme che si scambiano consigli e strategie. Chissà che tra queste non ci sia la futura imprenditrice che continuerà a tenere vivo questo presidio a tutela delle neogenitrici forlimpopolesi. "Dopo il post che ho inviato alla comunità – spiega Fabiola – ho ricevuto tantissimi messaggi di vicinanza, tra questi anche alcuni di persone interessate e nei prossimi giorni inizierò gli incontri per cercare di capire se è possibile fare un passaggio di testimone. Mi dispiacerebbe molto veder chiudere il negozio". MammaMamma si trova in via Matteotti 14/c, insieme a tanti altri negozi di vicinato a due passi dal parco urbano e dal centro storico.

Matteo Bondi