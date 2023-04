Il neo umanesimo tra logica, economia e natura

Ricorre oggi la giornata conclusiva del ’Festival della scienza’ dal tema ‘Scienza e umanesimo’. Il festival ha visto come protagonisti il liceo scientifico Fulcieri Paulucci de Calboli e l’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, con una serie di eventi incentrati su ‘LoSviluppo sostenibile – Verso l’economia circolare’. Per la giornata conclusiva la Fabbrica delle Candele farà da cornice a due eventi: il primo (dalle 10.30 alle 13-30) in cui verrà presentata l’opera ‘In difesa dell’umano’, edita da Luciano Boi, docente di Geometria, teorizzazione scientifica e filosofia della natura presso la Ecole des Hautes Etudes di Parigi (con Umberto Curi, Lamberto Maffei e Luigi Miraglia). Interverranno Luciano Boi; Gaspare Polizzi, filosofo della scienza e letterato, docente di Pedagogia generale all’università di Pisa; e Silvia Camporesi, bioeticista forlivese con una formazione interdisciplinare scientifica ed umanistica, ricercatrice senior presso il dipartimento di Scienze Politiche, Università di Vienna. Il pomeriggio (dalle 15:30 alle 18:30) rivedrà i relatori della mattina con l’aggiunta di Margherita Venturi – docente di chimica all’Alma Mater – per quattro seminari di approfondimento sul tema delle relazioni complesse tra l’essere umano e la natura. Luciano Boi tratterà il problema della coscienza, Margherita Ventura parlerà delle macchine molecolari, Gaspare Polizzi della cultura della complessità e filosofia del limite. Silvia Camporesi concluderà con un intervento sulle relazioni tra essere umano, tecnologia e natura: i futuri prossimi della riproduzione umana e i molti tipi di famiglia.