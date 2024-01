Il ‘no’ di Claudio Vicini ai dem: "La politica? Meglio la sanità. E poi sono amico di Zattini..."

Tira dritto il professor Claudio Vicini. "Fatemi fare quello che è nelle mie corde". E quello che non c’è nelle corde dell’esimio otorinolaringoiatra e chirurgo cervico-facciale pare sia il ruolo di sindaco. Peccato, si commenta con rammarico tra chi avrebbe voluto il medico di fama internazionale, ex primario dell’ospedale Pierantoni-Morgagni, come sfidante del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.

Professor Vicini, davvero non la solletica l’idea di giocarsi le 4 mila preferenze che sono state il paniere della sua sfida, da civico, nella lista di Bonaccini alle amministrative del 2020?

"No. Ognuno di noi deve fare ciò da cui si sente stimolato, consapevole di poter contribuire al miglioramento. Alle regionali c’era un accordo specifico, ossia che comunque mi sarei occupato del settore sanitario, che è la mia vocazione. Non ho vinto in termini istituzionali ma sull’abbrivio di quel risultato sto rivestendo un ruolo tecnico. Che è ciò a cui aspiro".

Ossia?

"Sono membro del Comitato di indirizzo e governo del Sant’Orsola. Un ruolo in ambito sanitario su nomina del Ministero della Salute attraverso la Regione, secondo un percorso molto tecnico e poco politico".

Cos’è che non le piace del ruolo di sindaco?

"È un incarico amministrativo-politico che non ritengo sia nelle mie corde. L’alternativa peraltro è Graziano Rinaldini, che credo ormai vicina all’ufficializzazione, che considero molto più bravo di me in quel ruolo".

Lo dovrà dimostrare.

"Beh, almeno credo che più di me abbia la voglia di farlo. Inoltre è una persone ben più navigata. Ma ci sono anche altre ragioni".

Quali?

"Almeno due. La prima è che mi sarei dovuto battere contro Gian Luca Zattini che stimo moltissimo, che ha fatto bene il sindaco ed è un amico a tutti gli effetti. Abbiamo un rapporto di stima reciproca e proprio non mi sarei visto come suo avversario".

La seconda?

"Oggi mi sto ricreando un habitat professionale con impegni inattesi che ogni giorno giocano al rialzo. Se avessi accettato, e malauguratamente per me, vinto, avrei dovuto abbandonare del tutto la mia natura. Il ruolo di sindaco sarebbe troppo totalizzante".

Quindi non c’è alcuna disponibilità da parte sua per eventuali ruoli al servizio di Forlì?

"Se Graziano vorrà fare incontri sulla sanità ci metterò la faccia, ma solo sul versante tecnico. Io manterrò comunque il mio profilo di civico. Se si tratta di rinverdire nei forlivesi la memoria delle cose buon che abbiamo fatto insieme per l’ospedale ci sarò sempre. Non una virgola in più di questo. Professionalmente sto vivendo, e mi sia consentito di chiamarla così, una seconda giovinezza che mi sto godendo al meglio. Sacrificarla per qualcosa che un altro farebbe meglio di me non ci starebbe proprio".

La sanità resta però un tema caldo su cui anche i sindaci sono chiamati ad operare.

"Quando mi hanno chiamato per qualunque problema di tipo sanitario, indipendentemente dal colore politico, non mi sono mai tirato indietro. Ma fatemi fare quello che so fare, non l’amministratore che va ad aprire i convegni, alle feste di paese, che tiene le fila dei consigli comunali… Non può essere quello il mio ruolo. Chiedetemi di sanità, non di altro. E me lo può chiedere chiunque".