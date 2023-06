Il nodo delle fogne "Continue pulizie, ma il fango è troppo Il sistema però regge"

Giuseppe Petetta, assessore con deleghe alle politiche ambientali e alla mobilità, la pioggia delle scorse ore e quella prevista per le prossime sarà un problema per il sistema fognario?

"Nelle giornate di domenica e di ieri abbiamo avuto precipitazioni rilevanti, ma non di intensità preoccupante e vediamo che il sistema fognario ha retto".

Sabato, però, ci sono stati dei problemi, in particolare in via Pelacano e Isonzo.

"Sì, ma sono caduti 23 millimetri in una ventina di minuti appena. È un temporale che avrebbe sicuramente reso le strade simili a fiumi anche in periodi più semplici di questo".

In questo caso, però, le fogne non hanno ricevuto a dovere. Perché?

"Perché sono piene di melma che è stata riversata nei giorni e nelle settimane scorse sia dagli ‘angeli del fango’ che dai proprietari che cercavano di liberare abitazioni e cortili. Non condanno il gesto: in situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo è comprensibile utilizzare qualunque mezzo per ripulire la propria casa, ma di fatto il sistema fognario è andato in sovraccarico".

Quando è entrato in azione il Comune per ripulire i tombini?

"Di continuo e da settimane. Non abbiamo pulito una volta, ma siamo arrivati a passare anche tre volte al giorno".

Perché, allora, i tombini continuano a riempirsi?

"Perché il fango è ancora tanto, soprattutto nei cortili, e sono ancora molte le persone che se ne liberano riversandolo in strada. È un lavoro senza fine: Alea passa a ritirare i rifiuti ingombranti, noi passiamo a pulire i tombini e nel giro di poche ore ecco che di nuovo i marciapiedi sono pieni di oggetti e i tombini gonfi di fango".

È per questo che sabato e domenica le strade sono tornate ad allagarsi?

"Sì, ma le criticità arrivano anche dai tombini privati: noi abbiamo pulito quelli primari, della rete pubblica, ma in molti cortili ci sono ancora tombini sommersi che non ricevono e, in caso di pioggia forte, possono creare problemi".

Quanti sono i vostri mezzi in azione?

"Più di trenta autospurghi di Hera, in azione grazie anche ai tecnici del Comune. Sono mezzi in azione dalle 6 del mattino alle 8 di sera".

Qualcuno vi ha chiesto di intensificare gli sforzi?

"Sì, è so che ci si potrebbe chiedere: ‘perché 30 e non 100?’. Lo capisco".

Quale sarebbe la risposta alla domanda?

"Alla guida degli autospurghi c’è personale specializzato, perché non tutti sono in grado di guidare un mezzo simile. Se pensiamo che oggi si fa fatica a trovare anche gli autisti di autobus è facile comprendere come anche queste professionalità non siano poi così diffuse".

Ci sarebbe, invece, disponibilità di mezzi?

"Anche in questo caso ci sono criticità. Dobbiamo anche pensare che tante altre città della Romagna vivono la nostra medesima emergenza e hanno le stesse necessità nostre. Hera ha contrattualizzato aziende dalla Lombardia all’Abruzzo e tutti stanno venendo a fornire il loro servizio. Stiamo utilizzando tutte le forze delle quali è possibile disporre e, per il momento, sembra essere sufficiente a evitare ulteriori criticità".

Sofia Nardi