"Il nostro impegno comune per Premilcuore"

Questa sera alle 20, a Premilcuore, nella sala don Francesco Ricci del Centro Visita del Parco, sarà presentata la lista ‘Impegno comune per Premilcuore’, con candidata a sindaca la prima cittadina uscente Ursula Valmori e i dieci candidati consiglieri. Oltre a Valmori, che presenterà le linee generali del programma, alcuni candidati consiglieri parleranno di argomenti particolari o focus tematici. Qualche esempio? Giovanni Santoni parlerà di sanità, Gabriele Conti di lavori pubblici e urbanistica, Francesca Colucci di scuola. Il vicesindaco uscente Gioele Fabbri tratterà l’agricoltura e presenterà il progetto ‘Distretto biologico’, illustrando anche i progetti a valenza internazionale, fra cui il gemellaggio col comune francese di Savignac, Appennino in Musica, Ateneo in Appennino, scambi internazionali con Spagna e Romania, Progetto Stradivari e Premilcuore borgo ospitale per nomadi digitali, nonché progetti sullo sviluppo turistico: Premilcuore antico borgo medievale, I cammini dell’acqua e Parco archeologico.

Spiega Ursula Valmori, 53 anni, laureata in Lingue straniere con una specializzazione in Psicologia del lavoro: "Fino al 2019 ho trascorso gran parte della mia vita fuori da Premilcuore, prima per motivi di studio e poi per lavoro. Eletta sindaco, dal 2019 sono in aspettativa per cariche elettive, rientrando stabilmente a Premilcuore e faccio il sindaco a tempo pieno. Per portare avanti alcuni importanti progetti impostati in questi anni, in particolare quelli a valenza internazionale, – conclude – ho deciso di ricandidarmi alle prossime elezioni di giugno 2024".

Ecco gli altri candidati consiglieri: Gioele Fabbri, 43 anni, vicesindaco uscente, laureato in Scienze internazionali, presidente della cooperativa agrituristica Ridolla, esperto di progetti internazionali e di agricoltura; Cinzia Mengozzi, 53 anni, gestisce un’attività commerciale; Giovanni Santoni, 71 anni, 29 dei quali trascorsi in paese come medico di base, si occuperà di sanità e servizi sociali; Danja El Alja, 28 anni, laureanda in Giurisprudenza, rappresentare la comunità marocchina a Premilcuore; Gabriele Conti, assessore uscente, 65 anni, geometra e libero professionista; Alessandra Palaiesi, 52 anni, laureata in Scienze politiche, responsabile dell’azienda turistica di famiglia; Stefano Renzi, 53 anni, presidente della Società Sportiva Asd, impegnato nel volontariato; Francesca Colucci, 52 anni, laureata in Pedagogia e insegnante nella scuola dell’infanzia; Luca Santunione, 22 anni, laureando in Beni culturali; Roberto Leoni, consigliere uscente del Comune e dell’Unione dei Comuni, 58 anni, perito tecnico, funzionario di azienda operante nell’ambito della tecnologia medica.

Quinto Cappelli