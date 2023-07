Il nostro ruolo non può essere una colpa

Marco Bilancioni

Premilcuore è un paese bellissimo che ha nell’orgoglio innato le forze per uscire dalla crisi non solo politica ma anche istituzionale nella quale è precipitato giovedì sera. Colpa della sindaca Ursula Valmori? Colpa dell’ex vicesindaco Sauro Baruffi? Tra circa 10 mesi saranno i premilcuoresi a esprimersi votando: la spaccatura finirà per essere il tema attorno al quale entrambi gli schieramenti costruiranno la campagna elettorale. Dietro la rottura ci sono ragioni politiche e personali, ma una stupisce: la sindaca ha detto pubblicamente che Baruffi non aveva la sua fiducia perché parlava con i giornalisti. Ah. E quale sarebbe il problema?