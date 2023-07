Il nostro ruolo non può essere una colpa

[Segue dalla Prima]

Per la precisione, stando al nostro archivio digitale, il nome di Sauro Baruffi ricorre solo 10 volte sul Carlino dall’inizio del 2023 a ieri. Quello di Ursula Valmori 26. La parola ‘Premilcuore’, invece, circa 170: mediamente, poco meno di una volta al giorno. I numeri dimostrano che la stampa locale non ha una funzione di propaganda per questo o quello. Parla invece della comunità, e allora perché considerarla un problema? Abbiamo raccontato le iniziative che animano il paese, l’attività del Comune, i progetti piccoli e grandi, le storie dei suoi cittadini, i problemi come le frane, le gioie come l’annuncio del passaggio del Tour de France 2024. Anche quest’attività, portata avanti con passione e professionalità dal nostro storico giornalista Quinto Cappelli, contribuisce a far conoscere un paese che dal 2020 ha visto di molto aumentare i turisti.

Questo è il nostro lavoro. Ursula Valmori ritiene che ci sia una colpa in questo? In un paese civile, libero e democratico, in un’era segnata dalle comunicazioni, un rappresentante delle istituzioni può essere accusato di intrattenere rapporti, più o meno buoni, con la stampa? La sindaca ci rifletta e ci rispetti.

Marco Bilancioni