"Il nuovo asilo a S. Maria Nuova una scelta non ben ponderata"

Il consiglio comunale, nella seduta del 14 febbraio, ha licenziato con il voto favorevole della maggioranza il bilancio e il piano delle opere del prossimo triennio. "Il piano degli investimenti che la giunta ha predisposto – affermano i componenti del gruppo consiliare di minoranza BartnOra – non tiene conto, a nostro parere, delle reali necessità delle varie frazioni e stabilisce un ordine di priorità che non può essere condiviso".

Tra i vari cantieri che dovrebbero partire nel corso del 2023 uno riguarda la costruzione di un asilo nido a Santa Maria Nuova. "La costruzione dell’asilo viene finanziata con fondi del Pnrr – continuano i consiglieri di minoranza – e con l’accensione di un mutuo di 720.000 euro che, con gli interessi, porterà il costo dell’opera oltre il 2 milioni di euro. Un’opera così importante non poteva non richiedere approfondimenti sul progetto, sul piano di gestione, sul crono programma anche solo per evitare il ripetersi dell’esperienza indegna che la nostra comunità ha subito per la costruzione della scuola media della stessa frazione. A Santa Maria Nuova esiste attualmente un altro asilo, di proprietà privata, che proprio in questi giorni ha ampliato la propria offerta ricettiva da 30 posti a 62 posti. La costruzione di un nuovo asilo poteva, pertanto, interessare un’altra frazione e si poteva lavorare sulla convenzione attualmente in essere con la gestione dell’asilo privato lavorando sui i criteri di accesso, per evitare che la popolazione della frazione fosse in alcun modo danneggiata".

I consiglieri dell’opposizione sottolineano anche come non sia stato presentato in consiglio il progetto operativo relativo alla gestione della struttura, "necessario per poter individuare l’entità del costo operativo che il Comune dovrà affrontare in futuro. La giunta e la sindaca, in particolare, alle nostre osservazioni e richieste, la maggior parte rimaste inascoltate, hanno affermato che in una frazione come Santa Maria Nuova non può e non deve esistere un solo asilo nido di proprietà privata. Che la costruzione di un asilo nido di proprietà pubblica era, secondo loro, un passaggio assolutamente necessario per la comunità più numerosa del nostro comune".

BartnOra sottolinea come la collocazione delle scarse risorse a disposizione potesse essere valutata meglio. "Inoltre – continuano – il nuovo asilo verrà probabilmente costruito nell’area del giardino dell’attuale scuola materna, in aperta contraddizione con le politiche verdi dell’amministrazione e rinunciando alla tanto promossa outdoor education. Noi non siamo contro la costruzione dell’asilo nido a Santa Maria Nuova a prescindere, siamo contro una gestione non sufficientemente ponderata e programmata delle risorse del comune, specie quando andranno a incidere sui bilanci futuri".

Matteo Bondi