Il nuovo capitolo di ’Joker’ con Lady Gaga

Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’Astoria dalle 18.30. Arriva Joker: Folie à Deux di Todd Phillips. Il film segue Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), noto come Joker, il serial killer che ha terrorizzato Gotham City e che è stato recluso nell’ospedale psichiatrico di Arkham in seguito al suo arresto. Lì conosce Harley Quinn (Lady Gaga), un incontro che cambia la sua vita. I due si riconoscono e si comprendono alla perfezione, Arthur trova in Harley la persona che ha sempre sperato di incontrare. Tra i due nasce una sintonia straordinaria e quando vengono rilasciati al termine della detenzione, ormai inseparabili, sono pronti a intraprendere una nuova tragica e folle avventura. Nuovo arrivo anche Familia di Francesco Costabile. Luigi Celeste ha vent’anni e vive con sua madre Licia e suo fratello Alessandro. Sono quasi dieci anni che nessuno di loro vede Franco, compagno e padre, che ha reso l’infanzia dei due ragazzi e la giovinezza di Licia un ricordo fatto di paura e prevaricazione. Un giorno, però, Franco torna, rivuole la sua famiglia, ma è un uomo che avvelena tutto ciò che tocca. Quella di Luigi e della sua famiglia è una storia che arriva al fondo dell’abisso per compiere un percorso di rinascita, costi quel che costi.

Nuovo arrivo anche il film di animazione Ozi - La voce della foresta, che vede protagonista una giovane orangotango di nome Ozi. Messa in salvo e adottata da un gruppo di volontari, viene allontanata dalla foresta fluviale dove è nata. L’uomo sta distruggendo il suo habitat naturale e Ozi ha rischiato di non farcela. Dotata di una spiccata intelligenza impara il linguaggio dei segni e riesce a comunicare con l’uomo diventando ben presto un’influencer. Quando scopre che i suoi genitori sono sopravvissuti, parte alla loro ricerca tornando nella foresta, ma quello che trova le spezza il cuore. Rimane La misura del dubbi di e con Daniel Auteuil. Jean Monier è un avvocato noto per essere riuscito a far assolvere un assassino recidivo, ma che, dopo questo caso eclatante, ha scelto di non accettare altri casi di giustizia penale. Quando incontra Nicolas Milik (Grégory Gadebois), padre di famiglia accusato dell’omicidio della moglie, Jean viene toccato dalla storia che fa vacillare le sue certezze. Convinto dell’innocenza del suo cliente, l’avvocato è disposto a tutto pur di fargli vincere il processo in Corte d’assise, ritrovando in questo modo la sua vocazione. Rimane anche Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, racconto personale di alcuni momenti trascorsi dalla regista con suo padre. Luigi e Francesca (Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano) condividono la passione per il cinema. La storia è ambientata durante gli anni di piombo, sul set di Pinocchio. Francesca cresce e diventa ragazza in un periodo storico di cambiamento, ricco di lotte politiche e di rivoluzioni sociali, ma purtroppo anche di stragi. È proprio in questo frammento della storia italiana che compare e si diffonde nel Paese l’eroina, che segnò e stravolse profondamente la vita di Francesca e della sua generazioni...