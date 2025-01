Il nuovo commissario a Modigliana. Frane, il sindaco chiede aiuti. Curcio: "Qui territorio fragile"

Quota settemila. Fosse l’altezza di una montagna da scalare, sarebbe quello l’obiettivo da raggiungere. Ma visto che si parla di frane, a Modigliana non ci tiene nessuno a incrementare il già notevole numero di 6.962. Tanti sono i movimenti franosi che interessano il comune della vallata del Tramazzo, dove ieri si è recato il commissario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, il successore del generale Figliuolo. Qui Curcio – dopo un pranzo a base di piadina – si è recato prima al ponte della Tribuna, in via don Minzoni, e al ponte di Ca’ Stronchino, il cui rifacimento spetta a Sogesid, società in house del ministero dell’Ambiente.

L’intervento ha preso il via proprio ieri; la durata è di 300 giorni. Sul ponte (che verrà demolito e ricostruito), che conduce alla sede della Protezione civile, il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, ha raccontato a Curcio un anedotto finora mai emerso: "Sa, nel 2023, insieme a un vigile del fuoco, sono stato l’ultimo ad attraversarlo. Una volta passati, il ponte è crollato". Curcio ha comunque precisato che l’operato della struttura commissariale e i suoi interventi "riguardano i fatti del 2023". Già, perché poi Modigliana è stata interessata da una seconda alluvione, nel settembre 2024 e da altre piogge consistenti nel dicembre dello scorso anno.

Il primo cittadino di Modigliana ha fatto presente a Curcio che al Comune mancano 350mila euro per 17 interventi di somma urgenza. "I due milioni di euro per 40 cantieri per il maltempo del 2023 classificati come somma urgenza sono stati rendicontati e ricevuti dal Comune. I 350mila euro non sappiamo che fine abbiano fatto, non li abbiamo visti. Si tratta di una cifra importante per il nostro bilancio".

Dal ponte di Ca’ Stronchino si vede la strada provinciale 20 (di competenza dunque della Provincia): "Si tratta di un asse che consente al nostro territorio di sopravvivere. Modigliana è il terzo paese per reddito in provincia. Senza la provinciale e senza il suo traffico, anche pesante, Modigliana sarebbe morta".

A fianco della strada c’è la montagna, dalla quale si è staccato un pezzo consistente. "Per stabilizzarla abbiamo messo sul piatto 700mila euro", aggiunge. Il racconto delle tragedie vissute nel biennio comprende "il depuratore che è saltato due volte, l’essere stati senza luce, gas e acqua per una settimana". Modigliana chiede che l’attenzione sul paese non venga meno.

Curcio dichiara che "bisogna prendere atto che siamo su un territorio fragile. Rappresenterò le vostre esigenze a tutti i livelli, ma non vi dirò cose che non posso mantenere. Bisogna lavorare sul tema delle somme urgenze e fare una programmazione adeguata. Oggi siamo focalizzati su quanto avvenuto nel 2023, poi ragioneremo sul 2024". Dardi auspica "una riduzione della burocrazia e dei tempi decisionali". Gli uffici comunali informano che sono stati appaltati lavori da 1,2 milioni per via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 800mila euro per via Tramonto; restano da affidare quelli in via Don Giovanni Verità.

Alla fine del sopralluogo Dardi e Curcio si abbracciano. "In bocca al lupo", dice il commissario a un amministratore che in questi anni non si è mai tirato indietro, pur non nascondendo che i momenti di sconforto non sono mancati. Ma, nonostante tutto, si è continuato a guardare avanti.