Il nuovo ‘Forlì & Oltre’. Lo storico mensile comunale cambia ‘volto’ e finalità

Lo storico mensile dell’amministrazione comunale ‘Forlì & Oltre’ ha una nuova impostazione grafica e rinnovate finalità informative per rispondere alle richieste dei cittadini interessati a conoscere gli eventi di Forlì e comprensorio. "Una testata registrata nel 1988 – ricorda Mirko Capuano, responsabile dei servizi informativi –, nata come strumento divulgativo per i giovani e poi cresciuto nel corso degli anni. Si può trovare anche online sul sito del Comune e su MyForli, il portale degli eventi dove conoscere e rimanere aggiornati sulle manifestazioni più interessanti previste sul territorio".

Sono oltre mille gli eventi organizzati ogni anno, e i forlivesi si rivolgono spesso agli uffici comunali per poter ricevere la copia cartacea mensile. "Abbiamo registrato – spiega Capuano – anche 685mila visualizzazioni sul sito comunale, 56mila sulla pagina di Informagiovani e 17mila su MyForli, a dimostrazione di un interesse crescente. E la nuova veste grafica della rivista intende essere chiara ed accattivante per ogni genere di lettore". La tiratura cartacea di "Forlì & Oltre" è di 1.500 copie in italiano, "ma intendiamo arrivare a breve – afferma l’assessore al turismo Kevin Bravi – a 20mila, con una versione anche in inglese ed una distribuzione capillare dal centro storico a tutti i quartieri, grazie alla collaborazione degli assistenti civici e dei volontari delle associazioni cittadine. Inoltre intendiamo produrre un magazine in stile premium dando risalto alle grandi mostre e agli eventi sportivi che hanno un’importante ricaduta turistica anche per le strutture ricettive del territorio".

"La nuova rivista segna un cambio di passo doveroso – precisa l’assessora ai grandi eventi Andrea Cintorino – e valorizza tutte le manifestazioni in un percorso che intende promuovere l’immagine di Forlì".

Il vicesindaco Vincenzo Bongiorno sottolinea come "la città sia ricca di eventi di diversa natura durante tutto l’anno, con varie proposte in grado di soddisfare le richieste dei cittadini e di svolgere una significativa azione di marketing territoriale. Insomma Forlì conferma vivacità culturale e il nuovo restyling della rivista sarà non solo un utile strumento di informazione, ma anche di confronto tra le attività del centro storico e dei quartieri".

Gianni Bonali