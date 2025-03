Il nuovo libro di Giancarlo Biserna

Negli spazi della Fabbrica delle Candele, oggi alle 17.30, si terrà la presentazione del libro ‘All’Inferno! All’Inferno! Uno + sei racconti pericolosi ambientati in Romagna’ di Giancarlo Biserna. Giancarlo Biserna è stato fondatore insieme ad Antonio di Pietro dell’Italia dei Valori e costitutore del primo comitato Mani Pulite in Italia; dal 2009 al 2014, è stato vice-sindaco di Forlì. E’ autore anche di ‘Alla trattoria della via Lunga con Tolstoj, Dostojewskij e don Arturo’. Introdurrà Marco Viroli. Letture a cura di Gabriella Carbonari e Meris Pedrizzi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.