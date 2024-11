Il nuovo postulatore di Benedetta: "Mi ha insegnato a vivere l’umanità"

Don Andrea Vena, della diocesi di Concordia-Pordenone, biografo ufficiale di Benedetta Bianchi Porro, è il nuovo postulatore della causa di canonizzazione della Beata dovadolese, con il compito di raccogliere eventuali segnalazioni di miracoli e per la diffusione della conoscenza di Benedetta. Lo ha nominato il vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, con il consenso del vescovo di Concordia-Pordenone, monsignor Giuseppe Pellegrini, dopo il nulla osta giunto dal Dicastero del Vaticano per le cause dei Santi, e dopo avere informato il Consiglio della Fondazione intitolata alla Beata. Don Vena è Officiale presso il Dicastero Pontificio per le Comunicazioni sociali e conduce trasmissioni su Radio Vaticana.

È don Vena a spiegare il suo compito: "Per Benedetta il cammino è semplice, nel senso che, essendo già Beata, si attende il secondo miracolo. La cosa più importante è farla conoscere e diffonderne il culto. La Fondazione ha provveduto a rinnovare la bibliografia di Benedetta, avendo oggi testi impegnativi, come gli scritti completi, e altre pubblicazioni. Nel prossimo Giubileo dei malati, il 5 e 6 aprile, Benedetta sarà tra i testimoni indicati a tutti e questo sarà una grande occasione per farla conoscere ancora di più".

Per don Vena è un ulteriore motivo di legame con la Beata: "Camminare accanto a Benedetta ti fa sentire a tuo agio, finché poi arriva il momento in cui lei spicca il volo e tu rimani lì, quasi a bocca aperta, animato dal desiderio di imitarla. Lei mi ha insegnato ad accogliere l’umanità per quello che è, anche nei suoi aspetti di fragilità e fatica, ma senza per questo perdere mai l’orizzonte ultimo che è quello di vivere il Vangelo fino in fondo. Sa parlare ai giovani, agli ammalati, ai medici. Ha scritto lettere che oggi rappresentano un autentico trattato di ascetica e di mistica. Benedetta è donna, è laica, che prima su una carrozzina e poi su un letto ci insegna la gioia della vita, la danza della vita".

Alessandro Rondoni