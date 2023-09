Il nuovo punto vendita. Minoia: "Qui in centro mancava un negozio così"

S’inaugura domani Sport Service, punto vendita di articoli sportivi, per uomini e donne di tutte le età, già aperto al civico 113 di Corso della Repubblica. Dopo aver chiuso il negozio in corso Mazzini (poco prima dell’estate), il titolare, Paolo Minoia, storico commerciante forlivese, si dichiara orgoglioso della nuova ubicazione. "Siamo in un luogo prestigioso per la città: – spiega – il locale fa parte di un complesso che è stato progettato, negli anni ’50, dal noto architetto Gio Ponti. E, inoltre, siamo nel centro di Forlì".

Minoia, insieme con Pietro Medri e Luciano Baldinotti, ha creato, oltre venti anni fa, la società Sport Service, che ha un altro punto vendita, sulla via Emilia prima di Forlimpopoli, vicino alla multisala Cineflash. I Minoia sono commercianti di articoli sportivi da sempre: il primo punto vendita della famiglia, quello storico, fu aperto nel 1960 al civico 97 di corso Mazzini, dove ora c’è Tigotà. Negli anni successivi, l’attività venne spostata in un locale vicino. A perpetuare la tradizione di famiglia c’è anche la figlia di Paolo, Giulia.

"Il primo negozio di corso Mazzini era dei miei nonni – dice Giulia – e quando ci siamo spostati nel locale di fronte, molto più piccolo, abbiamo dovuto ridurre l’offerta, non avevamo molto assortimento, ma solo scarpe, piccoli accessori, qualche marsupio". Da qui, la necessità di spostarsi ancora. Il negozio inaugurato in corso della Repubblica è, al contrario, molto ampio e luminoso. E si trova nel bel mezzo del ’passeggio’ di residenti e visitatori dl centro. "Siamo molto contenti di questo locale – continua Giulia –. Anche perché, in centro, un negozio così in effetti non c’era, con un’offerta che spazia dalla palestra, alla piscina, al running, agli articoli per il tempo libero. E tutto questo, per uomo, donna e bambino". Insomma, è dedicato a chi vuol fare shopping anche in bicicletta, standosene in città. "I nostri concorrenti sono le grandi catene distributive, come quelle che stanno all’iper – continua Paolo –. Ma, in realtà, qui abbiamo una clientela diversa, che vuole un trattamento personalizzato: nelle grandi superfici, certamente ci sono più prodotti, ma non c’è lo stesso servizio, l’accoglienza".

Anche qui, a dire il vero, la varietà dei prodotti e le grandi marche dello sport certamente, non mancano: Puma, Adidas, Nike, Everlast, Skechers e tante altre. Una giovane coppia entra, i due passano tra gli scaffali, sfiorano alcuni capi esposti: sono interessati a giacche impermeabili e leggere, chiedono qualche prezzo. "Pensiamo che ci sia l’esigenza di un punto vendita come questo – conclude Minoia. Noi ci siamo e siamo pronti per la nuova stagione".

Paola Mauti