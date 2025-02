Il nuovo segretario del Pd . In corsa c’è solo Enrico Monti. L’elezione entro fine mese

Il Partito democratico avrà il suo nuovo segretario entro fine mese. Resta intatta la volontà del partito di accelerare nell’individuare il successore di Gessica Allegni, diventata assessore regionale alla cultura della giunta De Pascale. Al momento c’è (ufficiosamente) un unico candidato. Si tratta di Enrico Monti, vicesindaco a Forlimpopoli e presidente dell’assemblea del Pd. Quando gli si chiede conferma della sua corsa solitaria, Monti risponde con una risata e non conferma (ma nemmeno smentisce). "Sono molto fiducioso che si possa arrivare a individuare un nome condiviso", precisa. Il nome del prossimo segretario dem verrà proposto ai circa 150 componenti l’assemblea; ne fanno parte, tra gli altri, i delegati eletti dai circoli e poi, di diritto, parlamentari, ex segretari, i componenti dell’assemblea nazionale e regionale, i consiglieri regionali, il presidente o il vicepresidente della Provincia.

L’assemblea, che verrà convocata nei prossimi giorni, voterà il nuovo segretario del partito a maggioranza semplice. "Sia la direzione che l’assemblea del partito hanno espresso la volontà di convergere su un unico candidato. Intendiamo così dimostrare, non solo a parole, l’unità del partito". La possibilità di arrivare al voto del segretario direttamente in assemblea - senza dunque sciogliere gli organi dirigenti e passare dal congresso -, è consentita dallo statuto. "Vogliamo replicare il modus operandi utilizzato per le candidature alle elezioni regionali, arrivando al voto con una proposta condivisa ed unitaria", ha dichiarato Monti nei giorni scorsi.

Già il fatto che il Pd abbia trovato l’unità su un nome - è, per il partito che prima dell’arrivo di Gian Luca Zattini ha governato a lungo la città - un aspetto da rilevare, visto che in passato le famigerate correnti hanno fatto sentire la loro influenza anche a Forlì.

Una parola decisiva sul nome di Monti l’avrà certamente spesa Allegni, i cui risultati sono evidenti (basti pensare ai due consiglieri regionali espressione del territorio forlivese eletti: Daniele Valbonesi e Valentina Ancarani), dopo anni di vacche magre. Non dovessero farsi avanti sfidanti, Monti è insomma destinato dunque a un’elezione senza patemi per poi mettersi al lavoro, con l’obiettivo di riconquistare Forlì al termini dell’attuale legislatura.

l. b.