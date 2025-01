Il nuovo studentato. Mensa e 64 posti letto: "Vogliamo risolvere il problema caro-affitti"

Trentadue camere doppie distribuite su quattro piani per un totale di 64 posti letto, di cui otto attrezzati per accogliere studenti con disabilità, con una cucina comune ad ogni piano e un servizio di portierato notturno attivo dalle 19 alle 7. Al piano terra c’è la mensa universitaria ER.GO (che gestisce la struttura), aperta a pranzo dal lunedì al venerdì. Una porzione della sala mensa può essere utilizzata anche come spazio comune per attività di studio oppure ricreative. Queste le caratteristiche dello studentato in via Montaspro 97, del quale ieri è stato inaugurato l’ampliamento. L’edificio occupa la palazzina ex Enav. A questo punto, considerando anche palazzo Sassi-Masini in via Sassi, i posti totali a disposizione degli universitari sono 184. La residenza è stata acquistata dall’Università di Bologna e dal Comune di Forlì ricevendo un contributo ministeriale per 1 milione di euro. Per i lavori che si sono resi necessari per la realizzazione dei 64 posti letto del nuovo studentato sono stati spesi 421.831 euro, a cui si sommano i 187.592 euro per l’acquisto dei nuovi arredi. Gli studentati devono essere la risposta al caro-affitti "delle abitazioni" per gli universitari. Parole pronunciate dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha partecipato alla cerimonia.

"Bisogna garantire agli studenti alloggi a prezzi calmierati – ha osservato – e, soprattutto contrastare un caro-affitti che spesso diventa speculazione quando non addirittura truffa". A giudizio di Bernini, gli studentati possono essere una risposta "sia come cofinanziamento Università-Comune come in questo caso a Forlì, con l’apporto fondamentale dell’Ente regionale per il diritto allo studio che non finiremo mai di ringraziare per il lavoro che sta facendo. E lo sono per il Pnrr: noi abbiamo un bando a sportello da 1,2 miliardi per la gestione di 60mila posti letto entro il 2026, un target molto sfidante". Infine, ha sottolineato, "ci sono degli accordi che noi facciamo direttamente con l’Agenzia del Demanio per mettere a disposizione immobili sfitti, magari in centro città, abbandonati, che noi riorganizziamo, riqualifichiamo e riempiamo di studenti ovviamente a tariffe calmierate".

Il rettore Giovanni Molari ha evidenziato il fatto che lo studentato si trova a pochi metri della Facoltà di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale. "Due porte sostanzialmente contigue, una rarità in Italia e un vantaggio per gli studenti". Il sindaco Gian Luca Zattini ha ribadito che l’amministrazione è al lavoro per dotare la Facoltà di Medicina di una sede (che sarà nell’area dell’ospedale). Non solo: "Abbiamo un campus tra i più belli e attrattivi d’Italia, un’offerta didattica di altissima qualità che quest’anno si è arricchita del corso di laurea in Ingegneria Nautica e un distretto aerospaziale che attrae e coltiva talenti. Con l’incremento dei posti letto e la progettazione di nuovi spazi, saranno sempre di più i giovani che sceglieranno di crescere e studiare a Forlì, di tornare e rimanere per investire in città". In rappresentanza della Regione era presente l’assessore regionale alle politiche abitative Giovanni Paglia: "Investire in residenzialità studentesca significa coltivare talenti e attrarre nuove idee, offrendo opportunità a prescindere dal reddito". "Con l’ampliamento della residenza universitaria ex Enav – ha detto il presidente del Campus Emanuele Menegatti – si aggiunge un nuovo importante tassello nel processo di sviluppo e crescita del Campus di Forlì dell’Alma Mater Studiorum". "Nel nostro caso, una nuova residenza per studentesse e studenti rappresenta una concreta risposta ai problemi dell’abitare dei nostri giovani. Speriamo di riuscire, insieme, a dare continuità a questo sviluppo dell’offerta abitativa": così Patrizia Mondin, direttrice di ER.GO, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori.

Luca Bertaccini