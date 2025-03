Il nuovo vicepresidente. Cavallucci: "La Provincia lavora sodo per le strade ma servono altri fondi"

Con determina del presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, a latere della seduta del consiglio provinciale di lunedì, il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci è stato nominato vicepresidente dell’ente.

Cavallucci, come ha accolto la notizia che sarebbe diventato vicepresidente?

"Sono molto onorato di ricoprire questo ruolo. Voglio ringraziare il presidente Lattuca e tutti i colleghi per la fiducia accordatami e garantisco che continuerò con il massimo dell’impegno nelle mie mansioni, come ho fatto fino ad ora, ma con uno sguardo ancor più d’insieme sul territorio provinciale".

Lei prende il posto di Gessica Allegni che è stata chiamata dal presidente della Regione Michele de Pascale, come assessora alla cultura. Un’eredità difficile da assumere?

"Spero di essere in grado di portare avanti il lavoro come lo aveva impostato. E’ molto importante che dopo 30 anni il nostro territorio possa esprimere un assessore regionale. Le faccio un grande in bocca al lupo, sono sicuro che saprà fare bene per tutta la comunità regionale, ma con un occhio di riguardo anche per la nostra Romagna".

La nostra Provincia, con due capoluoghi, presenta a volte doppioni come le due Fiere. Cosa ne pensa del percorso di integrazione proposto da più parti, fra cui la Camera di Commercio?

"Io auspico che vi sia sempre più una visione integrata di scala romagnola. So che Forlì sta dialogando con Rimini, speriamo sia di buon auspicio per tutto il territorio".

Integrazione che dovrebbe essere sempre più stretta anche sui trasporti, come l’aeroporto?

"L’aeroporto è una struttura strategica, ma penso si debba allargare il discorso a un’integrazione romagnola a servizio di merci e persone, penso al Porto di Ravenna, lo scalo merci di Villa Selva, l’autoporto di Cesena. In questo contesto di avrebbe una crescita di tutti".

Tornando a quanto di competenza strettamente provinciale, a che punto siamo con i lavori post alluvione di sistemazione delle strade?

"Ci siamo presi in carico i 65 milioni di euro delle ordinanze 33 e 35 per interventi su 23 strade provinciali. Tutti fondi Pnrr e che, quindi, hanno tempistiche molto stringenti. Non ci siamo tirati indietro e la progettazione è già a buon punto, tanto che entro giugno ci sarà l’affidamento dei lavori. Cantieri che saranno fondamentali, soprattutto per il territorio collinare e montano. Si tratta di un impegno importante, anche perché la struttura della Provincia è sempre quella, ma che stiamo portando avanti al meglio".

Fine lavori prevista per metà del prossimo anno?

"Le tempistiche del Pnrr prevedono che il 90% dell’importo lavori sia terminato entro la metà del 2026. I tempi sono stretti, anche perché alcuni interventi non sono semplici, ma contiamo di portarli a termine. Si tratta però solo di una parte di quanto danneggiato nel maggio 2023. La Provincia ha accertato danni per 250 milioni di euro. Prendiamo questi 65 milioni e portiamoli a termine, ma ne mancano ancora tanti".