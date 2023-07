Il nuovo volto dei giardini pubblici Aiuole, bagni e illuminazione: ecco l’area verde dopo i lavori

di Sofia Nardi

Aiuole fiorite, marmi di nuovo bianchi e un alto zampillo nella fontana centrale. I giardini pubblici in piazzale della Vittoria, dopo i lavori, sono al massimo del loro splendore e sono stati ufficialmente inaugurati ieri alla presenza delle autorità e di una piccola delegazione di giovani musicisti della Fondazione Masini.

I lavori, costati 1 milione e 300mila euro, erano cominciati a metà del 2021 e dovevano tener conto di oltre due secoli di storia: "I giardini – ha spiegato Gianluca Laghi che ha curato il verde – sono stati realizzati nel 1916. Da allora, nel corso del tempo, hanno subito numerose modifiche. L’assetto generale di oggi è quello impartito nel 1838 dall’ingegner Santarelli, anche se alcuni elementi risalgono al Ventennio, quando furono realizzati la fontana e la terrazza del belvedere in una traiettoria che congiungeva idealmente la stazione a Predappio".

"Durante il restauro – interviene l’architetto Dario Pinzarrone, responsabile del progetto – abbiamo dovuto domandarci quale delle fasi del giardino preservare". Ma ecco in cosa si sono concretizzati gli interventi: "Abbiamo deciso di tornare ai materiali originali – va avanti Pinzarrone – riqualificando il giardino all’italiana e impartendo qualche tocco di modernità. Abbiamo sostituito chilometri di asfalto nero con una pavimentazione permeabile, rifatto 900 metri di canalette di porfido, cotto e pietra. Abbiamo rifatto i bagni, realizzandone anche quattro di nuovi e costruito una fogna per l’acqua bianca, in modo da evitare allagamenti. Fondamentale è stata l’azione sulle mura ottocentesche: le abbiamo smontate e ricostruite. Non solo: abbiamo rimesso in funzione la fontana che era chiusa da 25 anni".

La modernità, in particolare, riguarda le videocamere per la sorveglianza (ora ce ne sono 13) e l’illuminazione: "Sono stati installati 53 punti luce in modo da poter garantire anche l’apertura serale". Inoltre è stato ripulito il busto dello storico sindaco forlivese Giuseppe Gaudenzi, posto all’ingresso. Un’ulteriore novità: le regole sono cambiate e ora l’accesso è consentito anche ai cani al guinzaglio.

"Questo parco – interviene l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani – rappresenta la Forlì che vogliamo creare: bella, pulita, colorata e fiorita. Mentre qui i lavori sono conclusi, stiamo portando a termine anche il restauro del monumento di piazzale della Vittoria. Qua vicino, inoltre, sono terminate anche le operazioni in viale della Libertà e stanno procedendo i rifacimenti degli intonaci nel palazzo degli studi. Il 27 luglio cominceremo con le operazioni per riqualificare corso della Repubblica e il prossimo passo sarà la Galleria Vittoria con il suo parcheggio sotterraneo. L’obiettivo è quello di riportare Forlì a essere come una volta: bellissima".

La presenza degli studenti del Masini all’inaugurazione non era solo fine a se stessa, come ha spiegato l’assessore alla cultura Valerio Melandri: "Pensiamo di realizzare un ciclo di concerti, in settembre, un po’ alla moda newyorkese". Poi Melandri fa cenno anche a un suo grande progetto: quello che riguarda il ‘Miglio bianco’, ovvero il quartiere razionalista che l’amministrazione punta anche a far entrare nella lista dei patrimoni Unesco: "Questo va visto come il margine estremo del Miglio bianco e alcuni dei suoi elementi risalgono proprio al periodo che vogliamo valorizzare".

"Abbiamo voluto uscire da vent’anni di abbandono e degrado – l’ultima parola va al sindaco Gian Luca Zattini –, creando anche qui una continuità con viale della Stazione. L’idea è di restituire alla città i suoi luoghi simbolici e di bellezza, intrecciando un legame tra città e cittadini.