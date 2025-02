Il nutrizionista Tiso domani a Casa Artusi con le Mariette

Si parlerà di alimentazione, salute e sostenibilità nell’appuntamento con le ‘Domeniche delle Mariette’ previsto per domani alle 15,30 a Casa Artusi, il cui ospite sarà Domenico Tiso, medico specialista della nutrizione. Già Ippocrate, nel V secolo avanti Cristo, ammoniva "Fa’ che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo", sintetizzando efficacemente un concetto basilare: alimentarsi bene, giova alla salute. Ma cosa significa mangiare bene? Per mettere a fuoco i principi fondamentali della corretta alimentazione, l’associazione delle Mariette ha chiamato appunto il dottor Domenico Tiso, esperto di nutrizione, alimentazione e corretti stili di vita. Tiso è responsabile del servizio nutrizione, benessere e stili di vita dell’Ospedale privato accreditato ‘Villa Maria’ di Rimini. Da anni è impegnato nella comunicazione medico-scientifica e nella realizzazione di progetti per la promozione della salute. L’incontro è organizzato dall’associazione delle Mariette, con la collaborazione dell’associazione Barcobaleno e di Casa Artusi, con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. Ingresso libero A seguire una degustazione salutare in tema.