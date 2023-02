"Il paesaggio è la casa della comunità"

Lo studioso Emilio Sereni affermava già negli anni ‘60 che il paesaggio è "quella forma che l’uomo, nel corso del tempo ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale". Quando si parla di paesaggio, perciò, non si intende solo un particolare territorio caratterizzato da un eccezionale grado di bellezza o di biodiversità, come l’articolo 9 della Costituzione italiana si propone di difendere, ma l’ambiente in cui l’uomo vive e lavora. La mostra ’Campagne Italiane: il paesaggio agrario tra abbandoni, trasformazioni e ritorni’, in collaborazione con l’Istituto Alcide Cervi e la Biblioteca Archivio Emilio Sereni di Gattanico (RE), allestita presso l’IC8 di Forlì, dal 19 ottobre al 3 dicembre 2022 ha quindi voluto sensibilizzare giovani e adulti alla conoscenza dei territori e dei paesaggi. Dall’incontro con l’esperto è emerso che: con il boom economico la popolazione italiana si è spostata in città, senza più tutelare però il paesaggio naturale che aveva modificato. San Martino in Strada di Forlì, negli anni fra Settecento e Ottocento, borgata di campagna verso l’Appennino, manteneva il suo ruolo di piccolo nodo campestre tra colline e vallate a 4 km da Forlì. La sua via più importante, raggiungeva le campagne...