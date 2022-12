‘Il paese dei presepi’ ha già fatto migliaia di visitatori

Da Natale in poi ogni giorno centinaia di visitatori arrivano a Portico da varie regioni d’Italia, in particolare dall’Emilia-Romagna, per ammirare la rassegna ‘Portico il paese dei presepi’. Questo ampio movimento che, secondo gli organizzatori della Pro loco, ha già portato nel paese di Dante e Beatrice alcune migliaia di persone, si deve agli articoli della stampa (compreso il nostro giornale) e ad alcuni servizi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 regionale. In effetti centinaia di Natività animeranno le vie, gli angoli e le piazze del paese dell’alta valle del Montone fino a domenica 8 gennaio prossimo, con ingresso libero giorno e notte.

I presepi sono caratteristici proprio perché formano un tutt’uno con le case del paese, con gli angoli e i monumenti, in particolare i borghi medievali in pietra, il ponte trecentesco della Maestà sul fiume Montone, i palazzi rinascimentali, la Torre Portinari del Mille, che ospita la mostra ‘I presepi nell’arte’, e la chiesa parrocchiale. Ed è proprio quest’ultima location a ospitare un presepe singolare, ‘La casa di Nazaret’. Si tratta di un percorso con una scena in ognuno dei quattro altari laterali della chiesa, mentre al centro del presbiterio campeggiano i tre personaggi della Natività: Maria intenta a fare i lavori di casa, fra cui filare la lana col fuso e l’arcolaio, fare le calze di lana e preparare il pranzo.

Giuseppe è al bancone del falegname, circondato dagli strumenti di lavoro (pialle, pialletti, seghe di varie dimensioni, comprese quelle a due e quattro mani per fare le assi); il Bambino che gioca per terra con un cavallino a dondolo, vicino alla culla di legno di una volta. Il percorso all’interno della chiesa inizia con la nascita di Gesù e una grande cartina geografica della Palestina del tempo. Prosegue con la nascita della Chiesa all’altare dell’Ultima Cena, con una pagnotta di pane e un fiasco di vino, ornato da grappoli d’uva, sulla mensa; nel terzo altare si trova una foto gigantesca dell’ultimo bambino nato in casa a Pian delle Tavole due mesi fa nel Comune di Portico, a due ore di cammino a piedi da San Benedetto in Alpe, ovvero Idris in braccio a suoi genitori, a indicare una storia simile a quella di duemila anni fa a Betlemme.

L’ultima scena racconta la nascita della Divina Commedia in un quadro in cui appare Beatrice Portinari nei panni di Santa Lucia.

Quinto Cappelli