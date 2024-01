Il paese delle 700 frane: "Qui un grande cantiere. Dovremo ricostruire tutte le infrastrutture"

‘The landslide man’ ovvero l’uomo delle frane, parafrasando ‘Rain man’, è sicuramente Giancarlo Jader Dardi sindaco di Modigliana (4.300 abitanti), paese chiamato alle elezioni amministrative a giugno. Il Comune ha ottenuto 108 milioni di euro dalla struttura del Commissario Figliuolo per ricostruire la viabilità comunale e le sue infrastrutture nel territorio, il più danneggiato dal diluvio di maggio. Solo ieri l’ennesima troupe televisiva, quella di Sky TG24, era in paese per raccontare ancora una volta le conseguenze del dissesto. I servizi sul paese ‘bombardato’ dall’acqua, insieme alle innumerevoli interviste su giornali e riviste, hanno fatto del primo cittadino del territorio, che ha avuto 700 tra frane e smottamenti, sicuramente una presenza massmediatica importante soprattutto dopo le visite del presidente Sergio Mattarella e del Commissario Figliuolo.

Sindaco Dardi, come procede la ricostruzione?

"Le devastazioni che abbiamo subìto a seguito delle piogge torrenziali, hanno profondamente cambiato la morfologia del territorio e di conseguenza modificato gli obiettivi e le priorità che avevamo individuato. Nessuno poteva immaginare quanto è accaduto: due eventi plurisecolari che si sono succeduti nell’arco di due settimane, causando devastazioni a tutta la rete viaria, oltre che all’intero sistema delle infrastrutture: rete idrica, fognature, depuratore, linee telefoniche, linea elettrica e fibra".

Sul tavolo ha un grande foglio che guarda con che preoccupazione. Di cosa si tratta?

"È l’elenco riepilogativo dei 36 interventi cui sono destinati i 108 milioni: 13 saranno gestiti dal Comune per strade e ponti e parte della viabilità interna come piazza don Minzoni o parte di via don Giovanni Verità; 3,5 dal Consorzio di Bonifica per la viabilità consortile; gli altri fanno capo alla Struttura commissariale".

Che legislatura è stata la sua?

"Anni difficilissimi con situazioni di emergenza inimmaginabili come la pandemia, la vicenda molto grave dell’arresto dell’ex responsabile dei lavori pubblici del Comune, una brutta dinamica all’interno dell’amministrazione comunale che ha portato ad una riorganizzazione importante con 12 dipendenti su 21 sostituiti per pensionamento, mobilità o dimissioni. Il ricambio di tutti i medici di base, con la buona notizia che la dottoressa Alessandra Govoni diventerà da febbraio titolare per Modigliana e Tredozio (oggi lo è a Brisighella con concessa apertura parziale di ambulatori anche a Modigliana e Tredozio, ndr). Infine la fase di emergenza dei costi che, per la guerra in Ucraina, sono aumentati di 200mila euro solo in campo energetico".

Dopo oltre otto mesi di incredibile bel tempo dal disastro é possibile avere un cronoprogramma dei lavori?

"E’ impossibile da realizzare oggi perché le procedure non sono ultimate e la disponibilità delle imprese è ridotta in quanto molte sono già impegnate. Il territorio oggi si presenta come un grande cantiere in cui la viabilità è palesemente ancora precaria, dove sono stati effettuati i lavori di somma urgenza a spese del Comune per 1.909.000 euro con 32 cantieri aperti e decine di imprese impegnate per riaprire strade e ripristinare collegamenti. Lavori eseguiti per consentire la viabilità ai residenti e ai mezzi di soccorso".

Oggi con quattro strade provinciali su cinque ancora chiuse al traffico ordinario, quali sono le priorità?

"I due lavori sulla viabilità più importanti per il collegamento principale col fondovalle di Faenza sono: la ricostruzione della SP 20 nel tratto della ‘Riva della Pappona’, 300 metri a carico della Provincia, costo 3.600.000 euro; la ricostruzione del ponte di Ca’ Stronchino a carico del Comune, costo 2.290.000 euro, di cui 1.200.000 vengono dal Commissario e gli altri da donazioni: per questo tra la fine di gennaio e primi di febbraio si procederà all’affidamento dei lavori".

Ottimista per il futuro?

"Sono fiducioso che riusciremo nei prossimi anni, con la collaborazione di tutti – Governo, struttura commissariale e Regione – a ricostruire una rete di viabilità e servizi efficiente e sicura; oggi possiamo contare sulla disponibilità delle risorse che ci sono state riconosciute dal Commissario per la ricostruzione, frutto di un lavoro incessante e minuzioso, condotto dall’ufficio tecnico e dall’intera Amministrazione comunale".

Ultima domanda la cui risposta è molto attesa in paese: si ricandiderà?

"La mia riflessione sulla ricandidatura deve partire dalla valutazione di quanto sarà faticoso l’impegno, tenendo conto che compirò 70 anni a luglio. Ma scioglierò la riserva nei prossimi giorni, anche alla luce delle tante sollecitazioni che sto ricevendo, perché a fronte di una situazione tanto grave è doveroso riflettere perché occorre dare risposte in tempi brevi per il futuro di questo paese e ciò che dovremo affrontare".