Il paese piange Elmo Guarnieri, storico orchestrale e bandista

E’ morto a 89 anni Elmo Guarnieri di Santa Sofia, a lungo orchestrale valente e bandista conosciuto in tutta la Val Bidente. La sua è stata una lunga avventura professionale iniziata a soli 13 anni quando iniziò a frequentare la scuola di musica diretta dal maestro Cesare Roveroni e due anni dopo entrò in banda iniziando a suonare la tromba nell’orchestra di Libero Bertaccini per proseguire in quelle di Zangari e Stanzani. Poi il grande salto con Ely Neri e Four Golly, Germano Montefiori e Valenti Novaga. Nel biennio 1972-73 si esibì nell’orchestra Borghesi e in seguito per 9 anni con La Vera Romagna, l’orchestra Bergamini e quella di Franco Ravaioli.

In quasi 40 anni da orchestrale ha calcato i palcoscenici di mezza Europa (Svizzera, Olanda, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania) e nei locali e nelle piazze di tutte le regioni italiane. Iscritto alla Siae in qualità di compositore melodista e autore della parte letteraria, ha scritto brani di musica leggera incisi dalla Fonit Cetra e Rca. La sua passione l’ha portato a dare il suo contributo, dopo la pensione, alla Banda Roveroni di cui è stato a lungo anche capo banda, in quelle di Galeata e Civitella oltre a suonare nella camaleontica formazione ‘Fiorellin del Prato’ con gli amici di sempre.

Sposato con Giovanna Biandronni scomparsa di recente, due figlie, Manuela, Marina e tanti nipoti. I funerali avranno luogo questo pomeriggio alle 15, con partenza dalla camera ardente dell’ospedale Nefetti alla volta prima della chiesa parrocchiale e poi del cimitero di Santa Sofia.

