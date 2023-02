Il Palafiera sarà pronto anche per l’A1 Dopo i lavori, casa più accogliente per i tifosi

di Marco Bilancioni

Per affacciarsi sul tempio del basket forlivese, bisogna scostare delle tende. Grigie. È una delle novità, finora complessivamente poco visibili, di un impianto che sta cambiando: il Palafiera è stato inaugurato nel 1987 e da allora non ha mai subìto un restyling così robusto come quello a cui il Comune darà corpo durante l’estate (2,3 milioni di euro in gran parte finanziati dal Pnrr). Sì, se la Pallacanestro 2.015 dovesse riuscire nell’impresa, avrebbe poi una ‘casa’ tutta nuova in cui accogliere squadre e tifosi da tutta Italia e, naturalmente, i propri appassionati.

La logica dell’intervento è quella di ridurre i costi di gestione e rendere più comoda e coinvolgente la visione della partita. Per esempio: tutte le luci saranno a led, meno care (a proposito, in futuro il Comune ritenterà la carta della gestione privata). E, a differenza dell’attuale impianto a incandescenza, saranno anche adatte a ‘giochi luminosi’: per esempio se si volessere creare il buio prima della presentazione della squadra, sarebbe possibile. Al resto potrebbe contribuire il ‘cubo’ dove appaiono il punteggio e le statistiche dei giocatori ma, all’occorrenza, anche immagini. Eventualmente anche in diretta grazie alla regia del Palafiera. Un gioiello hi-tech montato nell’estate 2016 dopo la promozione in A2: chissà che anche le ulteriori novità non vadano di pari passo con i risultati biancorossi. A proposito: dopo i lavori, l’impianto di via Punta di Ferro potrebbe ottenere la certificazione internazionale. Questo significherebbe – per i sognatori più sfrenati – che il basket forlivese avrebbe una casa in grado di assecondarne le ambizioni perfino a livello di una qualificazione alle coppe europee. Più banalmente, potrebbe ospitare una partita della Nazionale: gli azzurri mancano qui dal 1987.

Ancora a proposito delle luci, come altre arene (in serie A quella della Virtus Bologna, per esempio), anche il Palafiera dovrebbe tenere in ombra parte del pubblico, creando un effetto ‘teatrale’ molto suggestivo. Ci saranno meno posti (la capienza scenderà a 5.500 spettatori) ma tutti con seggiolino, a differenza dell’attuale conformazione con ampio utilizzo di gradoni. Particolarmente curato il colpo d’occhio, che perderà l’allegro mix di strutture arancioni, pali gialli o verdi: le poltroncine e le gradinate saranno grigie, le transenne rosse così come da qualche anno è anche il parquet. Saranno ripavimentati i ‘ballatoi’, ovvero i corridoi che dall’esterno portano fin dentro l’arena. Anche l’area hospitality, accessibile dai parterre sotto la curva ospite, potrebbe essere riammodernata.

Il Palafiera sarà anche più sicuro: avrà una nuova biglietteria, esterna ai cancelli di via Punta di Ferro: si entrerà solo con biglietto, con tanto di tornelli. Gli ultimi derby contro gli acerrimi rivali della Fortitudo Bologna e Rimini sono scivolati senza alcun incidente. Insomma, il palasport c’è, i tifosi pure: quest’anno Forlì è una delle società col seguito più numeroso fra le 32 partecipanti alla seconda serie nazionale. Resta quella promozione da conquistare.