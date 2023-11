Il palco si ravviva con il festival Open Music

Fine settimana all’insegna della musica con Forlì Open Music in matinée all’Istituto Musicale Masini e in serata ad Area Sismica. Si parte questa mattina alle 11, alla sala Sangiorgi (corso Garibaldi, 98), con il sassofonista Edoardo Marraffa e gli studenti alle prese con la pratica dell’improvvisazione, l’arte di fare musica senza l’uso degli spartiti. La sera, invece, si aprono le porte di Area Sismica (via Le Selve, 23 località Ravaldino in Monte) dove alle 21 si esibiranno i Kammermusik Trio con Giancarlo Schiaffini al trombone, Errico De Fabritiis ai sassofoni e Luca Trilli al violoncello; alle 21.30, invece, sarà il turno dei Gleam, un duo composto da Luigi Ceccarelli e Gianni Trovalusci; gli artisti hanno elaborato un percorso di ricerca, composizione mettendo in sinergia le loro esperienze di musicisti, ognuno con le sue competenze ma con reciproca interazione. La serata si chiude con il concerto dei Cadaver Mike, un ‘non-jazznoise duo’ di base a Napoli composto da Eks e Tricatiempo. Sino a oggi, salvo sporadiche eccezioni, non hanno rilasciato musica registrata, concentrandosi esclusivamente su performance dal vivo.

Il programma della giornata di domani inizia alle 11.45, in sala Sangiorgi, con il concerto a quattro pianoforti della Chigiana Keyboards Ensemble; l’esibizione prevede la performance del brano ‘Canto ostinato’ e nasce per celebrare il centesimo anniversario della nascita del grande compositore olandese Simeon Ten Holt. Prenderanno parte all’esecuzione: Stefania Redaelli, Alessandra Gentile, Luigi Pecchia e Pierluigi Di Tella. Si continua alle 18 ad Area Sismica con il concerto dei Pelle Verde il gruppo formato dalla cantante turca Bayza Cakir, Lorenzo D’Erasmo alle percussioni, Guglielmo Prati all’elettronica e Walter Prati al violoncello; quattro diversi musicisti accomunati dal desiderio di trasformazione musicale senza etichette prestabilite.

Alle 18.30 sul palco Ciro Longobardi, finalista e miglior pianista al concorso Gaudeamus di Rotterdam nel 1994. Infine, alle 19.30 chiude la rassegna il trio Ingrid Laubrock al sassofono, Brandon Lopez al contrabbasso e Tom Rainey alla batteria; l’album di debutto della band ‘No Es La Playa’, del 2022, è il prodotto di un’improvvisazione libera dove i musicisti operano alla pari, spingendosi l’un l’altro. Gli eventi all’Istituto Musicale Masini sono gratuiti e aperti a tutti. Area Sismica è un circolo Arci, l’ingresso è riservato ai soci; i concerti hanno un costo di 20 euro per singola giornata e 30 euro se ci si abbona a due serate.