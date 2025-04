"Il palio dell’uovo? Bel segnale per il futuro"

La 59ª edizione della Sagra e Palio dell’Uovo, che ha portato da tutta la Romagna circa 5mila visitatori a Tredozio per le due giornata di Pasqua e Pasquetta, fa ben sperare circa la ripresa turistica (e non solo) del paese dell’alta valle del Tramazzo, che esce da un periodo difficile, dopo l’alluvione del maggio 2023 che ne ha fiaccato il territorio e, soprattutto, dopo il terremoto del 18 settembre dello stesso anno che ha costretto molte famiglie a lasciare le loro abitazioni: due fenomeni che rischiano di spingere la località verso il destino dello spopolamento e dell’abbandono.

Spiega l’assessore Carlo Versari: "Questa tradizionale manifestazione, che si svolge in paese dai primi anni Sessanta del secolo scorso, è stata riportata nel centro storico, dopo una pausa di quasi due anni. Questo significa che abbiamo rimesso in sicurezza la maggior parte dei palazzi storici e dei monumenti danneggiati e resi inagibili soprattutto dal terremoto, fra cui la torre civica, simbolo del paese". Infatti, la manifestazione del 2024 si svolse nel campo sportivo e nel fiume a valle del paese.

Aggiunge Versari: "Per riportare in centro la più importante manifestazione dell’anno, abbiamo rimesso a posto anche la segnaletica e l’arredo urbano. Inoltre la settimana precedente la Sagra dell’Uovo avevamo organizzato, insieme a Pro loco e ai quattro rioni la Cena propiziatoria, montando anche una cucina mobile per la preparazione".

Quali le prospettive del turismo estivo sia nell’alta valle del Tramazzo, porta Nord d’ingresso al Parco nazionale, sia in Appennino? Risponde l’assessore: "Presto insieme alle associazioni di volontariato presenteremo il programma degli eventi estivi, che riguardano escursioni nell’ambiente, sagre, feste e fiere, fra cui una programmazione aggiornata della Fiera di Sant’Anna a fine luglio, con un intero weekend dedicato al mercato, cibo ed escursioni nell’ambiente".

Aggiunge il presidente della Pro loco, Matteo Bendoni: "Il grande impegno di varie decine di giovani nell’organizzare sagra, palio e carri allegorici dei quattro rioni e dei volontari della Pro loco, e la grande affluenza di turisti e amanti della natura e dell’Appennino fanno ben sperare in una ripresa del turismo che prosegua per la prossima estate".

Anche la Pro loco è già al lavoro per preparare un programma di manifestazioni estive, fra cui eventi sportivi, come Colline di Romagna con bike, Sagra del Cinghiale e Feste di Ferragosto. Insomma, dalla 60ª edizione della Sagra e Palio dell’Uovo dell’anno prossimo, Comune, Pro loco, associazioni e operatori turistici si aspettano una ripresa e una svolta per il rilancio turistico della valle del Tramazzo.