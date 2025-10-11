Il Palmezzano restaurato. Salvato da guerra e usura, si mostra oggi e domani

Un vero e proprio scrigno pieno di opere d’arte: in occasione delle Giornate Fai d’Autunno, questo fine settimana si apre eccezionalmente al pubblico anche palazzo Savorelli Prati, affacciato su corso Diaz, uno dei luoghi più ricchi di storia e memoria di Forlì dove è custodito, tra le altre cose, un prezioso dipinto attribuito a Palmezzano, reduce da un recente restauro arrivato dopo lunghi anni di abbandono.

Il palazzo appartenne alla contessa Paolina Savorelli Prati Muti-Papazzurri, donna di grande sensibilità sociale, che nel suo testamento olografo del 2 gennaio 1926 dispose che tutto il suo patrimonio fosse destinato, dopo la morte, a un istituto di beneficenza. L’ente avrebbe dovuto "visitare e assistere i malati poveri a domicilio", "aiutare le famiglie bisognose" e "organizzare istituzioni correlative e sussidiarie in favore di detti malati". Dopo la morte della contessa, il 30 gennaio 1944, gli esecutori testamentari Angelo Bazzini, Carlo Mazzoni e Leone Conti diedero vita all’Opera Pia Istituto Prati, ancora oggi attiva.

L’esperto di storia locale Gabriele Zelli ricorda come, nel pieno dell’occupazione tedesca, "il Palazzo destinato a diventare la sede dell’Opera Pia fu requisito e messo a disposizione dell’esercito tedesco. In base e in forza di tale ordinanza il Comando asportò a più riprese mobili, biancheria, oggetti e quadri di pregio per arredare la Casa del Soldato tedesco e altri locali occupati dalle truppe germaniche". Nonostante gli sforzi dei tre esecutori testamentari, il patrimonio del palazzo andò in gran parte disperso. Tra le perdite più dolorose, la celebre Quadreria Prati, che raccoglieva opere di Caravaggio, Guido Reni, i Carracci, Luca Giordano, Nicola Poussin e altri maestri. Poi, la tragedia definitiva: il 10 dicembre 1944 un bombardamento tedesco devastò il centro storico di Forlì, colpendo duramente anche Palazzo Savorelli Prati. "Il bombardamento — annota Zelli — distrusse gran parte della collezione di dipinti, cristalli, ceramiche e mobili in stile Luigi XV. Dei 280 dipinti censiti, ne vennero distrutti oltre 200". E anche i superstiti non se la passarono bene, molti, infatti, furono gravemente danneggiati e rimasero in silenziosa attesa: un’attesa che sarebbe potuta durare per sempre, ma che ha trovato una provvidenziale fine nel 2023.

Allora, infatti, la Soprintendenza stanziò 150mila euro per il restauro di ben 30 opere del palazzo sfregiate dalle bombe, poi ultimato da qualche mese. "Tra queste – racconta Carlo Vespignani, segretario amministrativo dell’istituto – anche un dipinto magnifico, attribuito a Palmezzano, che è stato oggetto di un importante restauro conservativo". Si tratta di una pittura ad olio su tavola che raffigura una Madonna con Bambino tra Santa Caterina d’Alessandria e San Giovanni Evangelista, dai tratti nettamente riconducibili allo stile del celebre pittore forlivese, o, in ogni caso, alla sua ‘scuola’ a cui partecipavano altri giovani pittori.

Un tesoro che, dopo tanti anni, i forlivesi potranno tornare ad ammirare, anche se solo per una visita di 20 minuti in questi due giorni: oggi dalle 14 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18; domani dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; gruppi di massimo 20 persone. "Dopo le giornate del Fai, infatti, l’istituto tornerà alla sua missione – sottolinea Vespignani – e la quadreria rimarrà chiusa al pubblico, salvo sporadiche aperture straordinarie".

Sofia Nardi