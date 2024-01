Il pane montanaro sbarca in città con il forno Verde Olmo di Portico

Finora il pane montanaro scende dai forni di vari paesi della montagna in città, ma da domani il forno Verde Olmo di Portico, aperto un anno fa, sbarcherà con un punto vendita proprio a Forlì, in via Decio Raggi 50/a, con inaugurazione dalle 10 alle 17. "Vi invitiamo ad assaggiare un pane – spiegano i titolari – a lenta lievitazione, fatto con le farine ‘romagnole’ del Mulino Pransani, la nostra pizza con passata di pomodoro al 100% di Portico di Romagna e tanti altri prodotti della montagna". La Verde Olmo Srl Società Agricola è una start up con sede a Portico. Il progetto iniziale è stato ‘seminato’ da Massimiliano Cameli, che ha aperto L’Osteria Cafè del Vecchio Convento in Danimarca, e poi avviato nel 2021 con Matteo Cameli, chef del Vecchio Convento, Giacomo Palmarin di Venezia e Kurt Byskov. La famiglia Cameli ha collaborato alla nascita della Verde Olmo, condividendo gli obietti di valorizzare i prodotti locali di qualità e creare lavoro nel territorio. Spiegano i fondatori del progetto: "Per concretizzare questi obiettivi sono stati affittati terreni per la produzione agricola, è stato aperto un laboratorio di panificazione con lievito madre e abbiamo coltivato tante collaborazioni, perché da soli non si può sopravvivere".

Il punto vendita di via Decio Raggi sarà aperto dal martedì al sabato, 7.30-13.30 (info e prenotazioni 375.8301824). Spiegano Cameli e Parlarin: "Siamo convinti che il pane a lievitazione naturale sia una scelta salutare". Infatti, "questo tipo di pane è più facile da digerire e riduce il gonfiore. E’ ricco di nutrienti facili da assorbire". Mentre nel forno laboratorio di Portico lavorano a turno 5-6 dipendenti, il punto vendita di Forlì aprirà con un paio di soci, in attesa di poter crescere. Il forno ‘madre’ di Portico offre anche un minimarket, con prodotti del territorio e della società agricola (come marmellate, pesto e in futuro grano biologico), beni di prima necessità, fra cui pasta, acqua minerale, olio, caffè, farina e vino. Fornita la vetrina dei dolci, fra cui ciambella della nonna, biscotti al latte e ai semi, torte allo strudel e tante altre stuzzichinerie e specialità. Insomma, basta mettere la testa dentro al negozio e ‘si viene presi per la gola’. Il trasferimento a Forlì nel punto vendita dovrebbe moltiplicare le possibilità e le offerte.

Quinto Cappelli