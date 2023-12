Il panorama a Portico risplende di presepi

Sarà inaugurata domani a Portico la rassegna natalizia ‘Portico il paese dei presepi’, a cura della Pro loco, col patrocinio del Comune. Da oltre mezzo secolo gli abitanti del paese organizzano i presepi per le vie, gli angoli e le piazze del borgo medievale, fino alla torre del castello, dalla cima della quale si può ammirare il panorama del paese e, di notte, anche il piccolo vulcano del Monte Busca in lontananza. Da alcuni anni l’organizzazione è guidata dalla Pro loco, che, oltre al valore culturale e spirituale della manifestazione, prevede anche altri eventi ricreativi, musicali e della piccola gastronomia, in collaborazione col Comune, le associazioni e con i negozianti e commercianti. Il programma di domani, giorno inaugurale, prevede presso gli stand della Pro loco: dalle 11.30 polenta, castagnaccio, dolci, vin brulè e prodotti locali. Alle 15 festa della Bandiera Arancione, marchio di qualità, a cura del Touring Club, riconosciuto da anni al Comune di Portico e San Benedetto. Seguirà alle 16 la sfilata del Corpo bandistico per le vie del paese.

La rassegna ‘Portico il paese dei presepi’ è aperta giorno e notte ad ingresso libero, perché tutto il paese è un presepe a cielo aperto, con centinaia di Natività di ogni forma, dimensione e materiali. Iniziarono oltre 50 anni fa le donne del Borgo Piano, con alcuni presepi fuori della porta di casa, nelle panchine, nelle scale e nelle finestre. Poi la tradizione si estese all’intera via e oggi a tutto il paese.

I presepi tradizionali e popolari forse sono quelli che trovano tutti d’accordo e che forse piacciono di più alle migliaia di visitatori (in particolare bambini) che ogni anni arrivano a Portico da tutta l’Emilia Romagna e non solo. Sono anche quelli che trovano più facile collocazione nelle vie, negli angoli, negli anfratti e nei luoghi più suggestivi e curiosi del paese medievale.

Ma ogni anno appaiono anche allestimenti nuovi, come alcuni ‘presepi contadini’ lungo la via principale, e altri su temi di attualità. Girando fra gli allestimenti, i visitatori scopriranno presepi sullo scottante tema della violenza sulle donne, sulla guerra o le guerre, sull’alluvione che lo scorso maggio colpì la Romagna e ha creato tanti problemi anche in Appennino con le frane oppure il terremoto dello scorso settembre, provocando danni alle abitazioni e anche tanti sfollati in alcuni paesi del territorio.

Fra i tanti allestimenti è apparso anche un presepe dedicato a San Francesco d’Assisi, per rendere omaggio al santo patrono d’Italia, in occasione degli 800 anni del primo presepe, da lui realizzato a Greccio la notte di Natale del 1223. La rassegna, col programma delle manifestazioni gastronomiche e ricreative in tutti i weekend, proseguirà fino al 6 gennaio.