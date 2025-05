Il Papa a Modigliana. Visitò il monastero delle Suore Agostiniane: "È umile e scherzoso"

Era il 28 settembre 2008 quando Robert Francis Prevost, all’epoca priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, visitò il Monastero delle Suore Agostiniane di Modigliana, fondato dal sacerdote Giovanni Battista Ronconi nel 1548. A distanza di 17 anni le sorelle, e quanti erano presenti in quella fortunata occasione, ricordano con vivida emozione l’incontro con colui che oggi è per tutti Papa Leone XIV.

Oltre alla Madre Priora, suor Maria Lourdes Operiano, la comunità religiosa conta oggi altre sei monache filippine, più una modiglianese, suor Nazarena, già superiora e una rumena. L’occasione dell’incontro fu scritta di suo pugno da Prevost sul registro dei visitatori. "In occasione della professione solenne di Suor Maria Paola – si legge – ringrazio Dio per il dono della vergine alla vita consacrata e in unione con tutti i membri della Famiglia Agostiniana, invoco la benedizione di Dio su questo monastero. Grazie per la bellissima accoglienza, e per condividere la gioia della nostra fraternità. In Cristo e Sant’Agostino P. Robert Prevost Priore Generale O.S.A.".

L’annuncio del nuovo Papa è stato accolto con immensa gioia ed entusiasmo dalle monache: "L’altra notte – commenta la Madre priora –, dopo la notizia, nessuna di noi ha dormito per la felicità. Eravamo sorprese, ma non troppo, perché in cuor nostro noi agostiniane ci speravamo". Com’è Robert Francis Prevost? "È come appare: molto cordiale, umile e scherzoso".

Quello stesso giorno furono affiliate all’Ordine di Sant’Agostino dal priore generale tre persone: Giuseppe Mercatali, Enzo Staffa e Domenico Linari. Per tutti la motivazione fu: "In considerazione della sua collaborazione e segnalate benemerenze acquisite verso il Monastero delle Monache Agostiniane di Modigliana, riteniamo giusto darle un segno della nostra riconoscenza, comunicandole i beni spirituali del nostro Ordine. In virtù di tale affiliazione, Lei appartiene al nostro Ordine con uno speciale vincolo di comunione di fede, e partecipa dei nostri beni spirituali (messe e preghiere), allo stesso modo di quanti appartengono per la professione religiosa, tanto in vita quanto in morte".

Giuseppe Mercatali, presidente provinciale di Anap Confartigianato che conta 3.300 pensionati e segretario dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana, conserva gelosamente, incorniciato, il decreto di nomina con cui il priore Prevost gli "augura ogni bene nel Signore". "Ho avuto uno stretto rapporto di collaborazione con le monache agostiniane – spiega Mercatali – assegnatomi 30 anni fa dall’allora vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana, mons. Francesco Tarcisio Bertozzi, che mi chiese di seguirle dal punto di vista amministrativo e anche per le pratiche Inps e da quel momento sono sempre stato vicino a loro per tutte le problematiche. Hanno sempre avuto molta attenzione per l’Accademia degli Incamminati per la quale scrivono con la loro bella calligrafia i diplomi di appartenenza al sodalizio".

In merito al nuovo Pontefice, che ha avuto il privilegio di conoscere, Mercatali è certo: "È un uomo della Pace, che lancia ponti per una Chiesa aperta e ha tanta attenzione verso gli ultimi e i più bisognosi".

Gli altri due affiliati sono Domenico Linari, da sempre persona di fiducia e volontario tuttofare molto attivo nel monastero, e Vincenzo Staffa, assiduo frequentatore del monastero dove in passato insegnava italiano alle consorelle straniere e autore dell’opera in due volumi ‘Luoghi di culto di Modigliana e d’intorni - Cenni storici ed opere d’arte’.