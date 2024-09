Il Papa saluta i ragazzi di cresima forlivesi: "Testimoniate il Vangelo ai vostri coetanei"

Un gruppo di cinquanta forlivesi, giovani cresimati e cresimandi, sono stati in pellegrinaggio a Roma, guidati dal vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza: mercoledì hanno partecipato all’udienza generale di Papa Francesco in piazza San Pietro. Al termine dell’udienza, con un gruppetto di forlivesi, il vescovo ha potuto salutare il Papa. Nei saluti rivolti pubblicamente ai partecipanti il Papa aveva omaggiato la presenza dei nostri pellegrini: "Sono lieto di accogliere i cresimandi della diocesi di Forlì-Bertinoro, accompagnati dal vescovo mons. Livio Corazza. Cari ragazzi, con la forza dello Spirito Santo siate coraggiosi testimoni del Vangelo tra i vostri coetanei e non stancatevi di essere protagonisti di pace e di fraternità negli ambienti in cui vivete".

Insieme ai ragazzi, provenienti da varie parrocchie, c’erano alcuni genitori ed educatori accompagnati da don Andrea Carubia, responsabile del Centro diocesano pastorale giovanile, e don Filippo Foietta, parroco della Pianta. Il programma del viaggio – andata e ritorno in pullman in giornata, con pranzo al sacco e visite a Roma in gruppi – ha previsto anche la messa celebrata dal vescovo nella basilica di San Pietro per i forlivesi.

"Il pellegrinaggio – afferma don Carubia – si proponeva di aiutare i ragazzi a riconoscersi nella Chiesa universale, guidata dal successore di Pietro, ad avere coscienza di una famiglia diocesana di cui fanno parte altri giovani e non solo quelli del proprio gruppo parrocchiale. È, infine, il tentativo di rilanciare le esperienze oltre il percorso di catechismo, nella speranza e nella convinzione che proponendo un’esperienza con tanti ragazzi ci si possa entusiasmare e accettare le proposte di post-cresima che le comunità saranno in grado di fare".

Mons. Corazza, avendo avuto l’occasione di salutare personalmente Papa Francesco, gli ha portato il saluto e la vicinanza dei forlivesi, come già aveva fatto in recenti incontri e nella Visita ad Limina. E ha già annunciato per tutta la diocesi di Forlì-Bertinoro un prossimo pellegrinaggio diocesano a Roma, previsto dal 24 al 26 marzo dell’anno prossimo, per il Giubileo 2025 ‘Pellegrini di Speranza’ indetto da Papa Francesco, e che avrà anche alcuni appuntamenti in diocesi.

Alessandro Rondoni