Il parcheggio? "A Forlì è più conveniente"

Le tariffe per la sosta a Forlì sono competitive rispetto alle altre città capoluogo dell’Emilia-Romagna. In molti casi sono addirittura più basse. Il dato emerge da uno studio effettuato da Forlì Mobilità Integrata (Fmi), la società partecipata del Comune che si occupa di viabilità e parcheggi, sotto il profilo tecnico. L’indagine mette a confronto i costi per lasciare l’auto in zona A (centro storici), zona B (all’incirca fuori le mura) e nei posteggi definiti a lunga sosta, di solito situati più lontani dal centro, a volte però collegati tramite navette. Il raffronto è fatto su soste brevi – un’ora e mezza – e più lunghe, pari a 3 ore. Va premesso che la comparazione non è così semplice, perché le strutture urbane differiscono, così come le modalità di applicazione delle tariffe.

A Forlì in via sperimentale sostare è gratis il sabato dopo le 15, a Rimini la zona mare ha un trattamento diverso rispetto al centro storico. Anche gli intervalli in cui si devono mettere le monete nei parcometri non sono omogenei: l’arco orario nei feriali è dalle 8 alle 20 a Forlì e Rimini, dalle 8 alle 18,30 a Cesena e Ravenna. Qualche esempio: posteggiare in fascia A costa 1,30 euro all’ora a Forlì, mentre Cesena fa pagare 1,60 euro la prima ora e 2 euro dalla seconda in poi; Ravenna ha uno scaglionamento ancora più frammentato a seconda del tempo in cui l’auto resta ferma: in centro si spendono 1,20 euro per la prima mezz’ora e 1,50 da 30 a 90 minuti. Rimini, poi, non prevede la fascia A, ma solo la B.

Secondo l’analisi di Fmi, il confronto sulla sosta di 3 ore vede Forlì in linea o anche meno cara delle altre città capoluogo: si pagano 3,90 euro (fascia A), 3 euro (B) e 2 (lunga sosta), mentre a Cesena la spesa è, rispettivamente, di 5,60 euro, 4,10 e 2; a Ravenna 3,90 (ma la sosta massima è di 2 ore e mezzo), 3 e 1,50; infine a Rimini si devono versare al parcometro 3,60 (fascia B) e 2,50 (lunga sosta). Simile la situazione per uno stazionamento più corto: per un’ora e mezzo, in centro, l’automobilista forlivese paga 2,25 euro, il cesenate 2,60, il ravennate 2,70 e il riminese 1,80. Assai più alte, comprensibilmente, le tariffe a Bologna, dove parcheggiare nel cuore della città comporta un esborso di 3,60 euro per 90 minuti e 7,20 nelle 3 ore.

Le politiche tariffarie sono in continua evoluzione e mutamento. Ieri, per esempio, era l’ultimo giorno in cui a Forlì la sosta era gratuita dopo le 13, iniziativa promossa dal Comune, che ha rinunciato a un incasso di circa 70mila euro per favorire lo shopping in occasione delle festività natalizie. L’analisi fatta da Fmi pare comunque dare ragione a quanti ritengono che le tariffe della sosta, che presentano differenze modeste fra una città e l’altra, non siano certo un requisito importante nel delineare la maggiore o minore attrattività di un centro storico.

Fabio Gavelli