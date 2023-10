Il parcheggio liberato: "Rimosse le ultime auto, lo spazio ora è utilizzabile"

Auto, moto, camper, furgoni… Tutti i mezzi che, lo scorso maggio, sono stati sorpresi dall’esondazione del Montone sono stati accumulati nel parcheggio Atleti Azzurri, proprio di fronte al Palafiera. Nel corso delle settimane qualcuno è riuscito a vendere il suo veicolo a chi era a caccia di pezzi di ricambio, mentre altri si sono occupati della demolizione, ma la maggior parte auto sono rimaste a lungo abbandonate, ancora coperte di fango, come se il tempo si fosse fermato.

A fine luglio il Comune chiese ai proprietari di provvedere alla rimozione, ma non tutti avevano obbedito alla direttiva.

Ora tutte le auto rimaste sono state portate altrove e il piazzale, dopo una capillare azione di pulizia, è tornato nuovamente disponibile per la sosta. "Sabato mattina, grazie ai mezzi e agli operatori della nota azienda forlivese P.I. 2000, abbiamo spostato le ultime 30 auto presenti nel parcheggio. Dopo l’alluvione – spiega l’assessore Giuseppe Petetta – nell’area di sosta si erano accumulati più di 400 automezzi. Dopo ripetute sollecitazioni e chiamate ai legittimi proprietari, ne erano rimasti una trentina. La situazione, dunque, era migliorata ma c’era la necessità di sgombrare definitivamente l’area per restituirla alla città in vista delle prossime attività fieristiche e sportive del Palafiera". Le operazioni di rimozione dei veicoli alluvionati si sono svolte sotto la supervisione degli agenti della Polizia Locale.

Le auto, prelevate da forche e carri attrezzi, non hanno fatto molta strada, infatti sono state provvisoriamente spostate presso il vicino piazzale dei Panathleti, che si trova sul fianco del Palazzo di Vetro: una porzione del piazzale era già stata utilizzata nei mesi scorsi per accogliere veicoli non più funzionanti in seguito all’esondazione. Una volta sgombro, il parcheggio Atleti Azzurri d’Italia è stato accuratamente ripulito da fango e detriti grazie all’intervento capillare delle spazzatrici di Alea.

"Ringrazio di cuore P.I. 2000 per aver messo a disposizione gratuitamente i propri mezzi e donato alla città il servizio di rimozione delle auto alluvionate. Allo stesso tempo ringrazio le donne e gli uomini della Polizia Locale, coadiuvati dal nostro Andrea Gualtieri – conclude l’assessore – il ripristino di quest’area di sosta rappresenta l’ennesimo passo verso la ripartenza".