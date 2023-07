Il parco dell’Antica Pieve si rinnova "Vogliamo migliorare le aree verdi"

Approvato l’intervento di riqualificazione e valorizzazione del Parco dell’Antica Pieve, un’area di 32mila metri quadrati, con una zona ortiva per altri 2mila attualmente in uso ai residenti, incastonata tra via Nicola Sacco, via Leo Gramellini e via Don Eugenio Servadei. Un piccolo parco che comprende due ampi spazi verdi collegati da un camminamento di 35 metri e che, oggi, a parte una piccola area ludica, è sostanzialmente inutilizzato. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune e i Comitati di Quartiere 3 e 4, prenderà avvio alla fine dell’anno, con un investimento di oltre 410mila euro, interamente a carico del Comune di Forlì. Si articolerà in tre lotti, dei quali il primo prevede la realizzazione di percorsi pedonali, l’impianto di illuminazione e un’area destinata ai cani; il secondo, un campo da basket e da calcio, oltre ad un’area fitness per l’allenamento all’aperto e la messa a dimora di nuovi alberi, con adeguati impianti di irrigazione; il terzo prevede l’incremento delle panchine e dei tavoli oltre all’installazione di nuovi giochi. "Sono favorevolmente sorpreso dal comportamento del Comune – dice Riccardo Paganini coordinatore del Comitato di Quartiere numero 3 e curatore del progetto-. Ci era stato presentato un intervento che prevedeva di realizzare, per oltre il 90 per cento dell’intera area, un boschetto urbano. Abbiamo consultato i residenti, che però si sono mostrati contrari a quell’idea. Lo abbiamo comunicato all’assessore e l’amministrazione ci ha dato ascolto". Insomma, il progetto originario, messo a punto dai tecnici del Comune, è stato rielaborato, tenendo conto dei suggerimenti dei residenti, che scaturivano dalle assemblee organizzate periodicamente dai Comitati. "L’ipotesi del boschetto non era molto gradita ai residenti - spiega Claudia Rengucci, coordinatrice del Comitato 4 perché si temeva che il parco potesse diventare un’area poco controllata. Quello che auspichiamo, adesso, è che il progetto si realizzi in tempi ragionevoli e, soprattutto, che sia prevista un’adeguata manutenzione". "L’obiettivo di questo intervento" - spiega l’Assessore Giuseppe Petetta - è quello di migliorare la dotazione di aree verdi a servizio dei residenti del quartiere. Vogliamo incrementare le occasioni di incontro per grandi e piccini, nonché gli spazi dedicati al relax e all’attività fisica". L’assessore, inoltre, ha ringraziato il Comitato di Quartiere di Durazzanino, Malmissole, Pieveacquedotto, Poggio e San Giorgio, "per i preziosi suggerimenti nello sviluppo dell’idea progettuale".

Paola Mauti