Il Parco delle Fonti torna a risplendere

Sono stati completati i lavori di ripristino del Parco delle Fonti di Meldola colpito dall’alluvione del maggio 2023 grazie alle risorse del Gal L’Altra Romagna e di Coop Italia. L’area naturale di via Indipendenza, inaugurata nel 2011, è estesa per 5 ettari e rappresenta un punto di riferimento per la biodiversità e l’educazione ambientale nel territorio romagnolo.

Infatti il Parco ospita al suo interno un ‘Centro allevamento testuggini acquatiche ‘, un ‘Centro allevamento flora acquatica’ dedito alla rinaturalizzazione di specie in pericolo, un ‘Giardino botanico’ (con 100 specie botaniche censite e classificate secondo gli habitat europei), sei aree dedicate alla protezione di specie animali e un nuovo ‘Parco Geologico’ che illustra la geologia della Romagna.

L’Altra Romagna ha messo a disposizione 150mila euro, ottenuto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna, destinato alla realizzazione dei nuovi allestimenti e dotazioni di servizi che permetterà di migliorare e arricchire l’offerta formativa per tutti i visitatori. Inoltre Coop Italia ha donato 18.000 euro unitamente a risorse comunali, al recupero post-alluvione del 2023.

"Restituire un parco alla cittadinanza significa ricostruire – commenta Enrica Bagnoli, presidente zona Soci Coop Forlì-Cesena – un luogo di incontro, di gioco, di comunità. Siamo fieri di aver contribuito, con il cuore e con i fatti, a riportare vita e bellezza in uno spazio così importante per la quotidianità delle persone. Questo parco è il simbolo concreto della solidarietà cooperativa che non si ferma all’emergenza, ma guarda al futuro". Inoltre sono stati installati, grazie ad un progetto finanziato dal Ministero della Cultura, totem informativi che permetteranno di migliorare l’esperienza didattica dei visitatori.

La gestione del Parco è curata da Giancarlo Tedaldi, funzionario molto competente in materia di tematiche forestali, naturalistiche e ambientali.

Il Parco coinvolge scuole di ogni ordine e grado, studenti universitari e ospita corsi di formazione per associazioni e vigilanza ambientale. È inoltre parte di una rete più ampia che coinvolge l’Ente Parchi e Biodiversità Romagna della Regione Emilia-Romagna, collabora con il progetto Life Natura Urca pro-Emys per la tutela della testuggine palustre europea, in coordinamento con Wwf Italia, l’Acquario di Genova e l’Università di Firenze.

"Si tratta di un bellissimo intervento – conclude il sindaco Roberto Cavallucci –. Invito i cittadini, le scuole del territorio a programmare una visita al Parco delle Fonti e a scoprire la sua ricchezza naturale e le sue importanti attività didattiche".

Oscar Bandini