Il Parco protagonista in un documentario

Le antiche foreste di faggio del Parco nazionale Patrimonio Unesco saranno protagoniste da lunedì prossimo fino al 17 agosto alla 26ª edizione del Gran Paradiso Film festival di Cogne nel Parco nazionale del Gran Paradiso. Per celebrare il primo trentennio di vita, l’ente di gestione del Parco ha chiesto al giovane regista Paolo Sodi, che opera a livello internazionale ma che da sempre frequenta il Parco, di mettere alla prova della sua sensibilità, sostenuta da un indubbio talento e da anni di esperienze di altissimo livello, le foreste vetuste di faggio.

Il suo lavoro ‘Can you hear them?’ narra, in sette minuti densissimi di emozioni, l’esperienza un fotografo che, fin da bambino, scopre la bellezza misteriosa delle Foreste casentinesi, luogo d’elezione per conoscere se stesso e "riconoscersi" come entità naturale.

"Paolo è un regista giovane, ma la sua voglia di lanciare sempre nuove sfide produttive e artistiche, e di rimanere sempre al passo con le innovazioni (non a caso è ambasciatore di Sony Europe per le tecnologie all’avanguardia della cinematografia), gli ha permesso – commenta il presidente Luca Santini – di accumulare esperienze con professionisti internazionali di primissimo livello. Anche la scelta inconsueta di valorizzare l’inverno del bosco, carico di suggestioni per l’occhio attento e sensibile, diverse ma non meno accattivanti dei colori e delle atmosfere della primavera, dell’estate e dell’autunno, col risultato notevole che ha raggiunto, è un traguardo che premia il suo coraggio, il suo talento e la sua intraprendenza. A tutti un invito a vederlo e a riconoscere, sotto la particolare lente di questo artista, i propri luoghi del cuore".

‘Can you hear them?’, verrà proiettato a Cogne e a Rhemes Notre Dame venerdì 28 luglio e a Rhemes Saint Georges il 1 agosto. Saranno presenti l’autore e Luca Santini, invitato in quanto presidente nazionale di Federparchi.

o. b.