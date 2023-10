Il Parco sbanca sui siti di prenotazioni

Il Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna conferma il suo appeal turistico, infatti sono ancora i numerosi i turisti che raggiungono i boschi e le foreste dell’appennino tosco-romagnolo e del Parco per respirare e ammirare l’autunno scoprendo uno dei più affascinanti spettacoli naturali: i colori della foresta, con i suoi effetti cromatici più intensi, che non si sono ancora accesi di infinite sfumature di gialli, rossi, verdi e arancioni.

Il ‘foliage’, anche se in ritardo, con il contorno di sagre, escursioni guidate, degustazioni, mostre, laboratori e tanto altro, nei fine settimana attira sempre numerosi turisti nei paesi e nei borghi dell’Appennino. E non è un caso che Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, nel realizzare la classifica dei top 25 Parchi nazionali d’Italia del 2023 per numero di sentieri e gradimento, abbia messo al secondo posto, dopo il Parco nazionale dello Stelvio, quello delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna grazie ai suoi ambienti incontaminati, i 128 sentieri e un punteggio di 4,8 su Google Maps. La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu a partire dalla lista completa dei Parchi nazionali italiani attualmente in funzione. La missione di Holidu è in primo luogo quella di consentire agli host e agli ospiti di trarre il massimo beneficio da una casa vacanze rendendo semplici sia la ricezione da parte degli host che la prenotazione da parte degli ospiti. E i segnali di successo degli agriturismi, B&B, affittacamere, rifugi e case vacanze insieme ai campeggi e all’aumento netto del turismo en plein air a partire da luglio, dopo le difficoltà post alluvione nei comuni romagnoli, ne sono la dimostrazione più evidente grazie anche al meteo favorevole.

"I 36.000 ettari del Parco – commenta il presidente Luca Santini – garantiscono luoghi di spiritualità e bellezza riconosciuti in tutto il mondo come Camaldoli e La Verna, foreste incastonate in recessi di wilderness patrimonio Unesco straordinari, passaggi d’acqua mozzafiato come la dantesca Cascata dell’Acquacheta e luoghi di cultura di richiamo universale, come gli itinerari danteschi che toccano borghi, abbazie, eremi e castelli medievali. Tutta una rete di servizi legati alla fruizione consapevole è sempre più qualificata, anche se molto rimane da fare, grazie agli operatori turistici che stanno qualificando le loro strutture e i servizi per gli ospiti. Trekking, mtb, e-bike, forest bathing, yoga, cavallo, workshop di fotografia, fanno il resto. La ciliegina sulla torta sono stati poi l’aggiudicazione di Patrimonio Unesco a Sasso Fratino e la riconferma, per la qualità dei servizi della Carta europea del turismo sostenibile e l’attenzione crescente sui media nazionali e internazionali dell’area protetta".