Il parco urbano sarà metal con il ‘Big Happy Fest’

Fioccano gli appuntamenti estivi in città. Cuore e amplificatori accesi al massimo volume, ad esempio, sabato 28 giugno, giorno in cui è stato annunciato il ritorno del Big Happy Fest, una serata che unirà musica rock e metal nella cornice verde del parco urbano Franco Agosto, realizzata nel nome e nel ricordo di Maurizio Lentis, musicista, infermiere e donatore di sangue scomparso nel 2021, a soli 46 anni.

Il festival – gratuito e aperto a tutti – nasce proprio dal desiderio del gruppo di amici di Maurizio di tenerne viva la memoria nel modo che lui avrebbe amato di più: a suon di chitarre, batteria e tanta energia condivisa. Con loro l’Avis di Forlì, La Collina dei Conigli e il supporto di Death Over Rome Booking.

Sul palco saliranno quattro band pronte a infiammare l’arena-concerti negli spazi adiacenti alla Collina dei Conigli (precisamente vicino alla grande quercia). Si andrà dai ritmi veloci e taglienti dei Game Over, ambasciatori del ‘bay area thrash metal’ in versione italiana, al thrashcore esplosivo e senza freni degli Spoiled; e ancora, gli Iron Jaws, alfieri dello speed metal più classico e crudo, e gli Eonia Rise, che porteranno un tocco epico con il loro power metal avvolgente. Prima e dopo i live, spazio per i dj set.

Ma il Big Happy Fest non è solo per gli amanti del metal: sarà un appuntamento inclusivo, dove anche chi ha meno familiarità con i riff potrà godersi l’atmosfera: saranno presenti punti ristoro, la pizzeria Peter Pan accanto all’arena (è consigliabile prenotare) e la birreria e il bar della Collina dei Conigli. Sarà attivo anche lo stand dell’Avis e persino un’area giochi per bambini. Insomma: un piccolo villaggio hard-rock immerso nel verde.