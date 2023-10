Il parroco dei Romiti: "Ecco come ci rialziamo"

A cinque mesi dall’alluvione che ha colpito pesantemente anche il quartiere e la chiesa dei Romiti, il parroco, don Loriano Valzania, fa il punto della situazione: "Andiamo avanti cercando di essere vicini alle persone sole, ai pensionati e a quanti sono più in difficoltà, a chi ancora non ha ricevuto i risarcimenti per i danni e non ha i mezzi per sistemare la sua casa".

Il sacerdote fa sapere anche che la mattina del 21 ottobre, sotto il tendone della parrocchia, "quaranta volontari hanno distribuito, dalle 9 alle 18, viveri e generi di prima necessità a circa trecento famiglie. Cerchiamo di essere vicini alla gente per come ci è possibile".

Anche la chiesa e i locali della parrocchia hanno subito molti danni a causa dell’acqua e del fango e, continua don Loriano, "da quando è inagibile il teatro parrocchiale abbiamo utilizzato la chiesa parrocchiale per le liturgie e dall’inizio di ottobre celebriamo la messa festiva nella chiesa di Schiavonia. Lì abbiamo celebrato le prime comunioni il 15 ottobre e, sempre in quella chiesa, amministreremo il sacramento della cresima il 29 con la messa che sarà celebrata dal vicario generale della diocesi, don Enrico Casadei. Per ora quella è la nostra chiesa nei giorni di festa, ma per la solennità dei Santi, l’1 novembre, e per la ricorrenza dei Defunti, il 2, celebreremo nella nostra chiesa parrocchiale e al vicino cimitero".

Un mese dopo l’alluvione, il 21 giugno, c’è stato un altro evento importante che la parrocchia aspettava da tempo, la posa della prima pietra della nuova chiesa. "È stato un bel segno di speranza e di ripartenza per tutti – sottolinea il parroco dei Romiti – la costruzione procede speditamente e prima di Natale saranno collocate le travi del tetto. Stiamo lavorando anche per la seconda parte dei lavori, i locali per la pastorale e la nuova sede degli scout". Don Loriano esprime gratitudine ai tanti che hanno collaborato al cammino di questi mesi: "Abbiamo lavorato sempre in stretta collaborazione con il Quartiere e con l’associazione dei genitori della scuola Pio Squadrani. Sono venuti ad aiutarci centinaia di volontari dalla Val di Non, dalla Calabria, dal Lazio, dalla Campania, dall’Abruzzo, da Modena e Reggio Emilia, senza dimenticare, naturalmente, i vari gruppi della Protezione Civile. Abbiamo aperto, in accordo con il Quartiere, un conto corrente intestato alla parrocchia dove indirizzare le donazioni che sono arrivate da tantissime persone, da associazioni e anche da partiti politici. Da questo conto abbiamo già prelevato oltre centomila euro per aiutare le famiglie".

Don Valzania racconta anche di essere andato di persona in giro in questi mesi, pure fuori Forlì, per raccogliere i contributi e gli aiuti di solidarietà che generosamente varie realtà hanno offerto alla comunità dei Romiti. Il parroco, inoltre, ricorda come ha vissuto questo periodo difficile: "Il giorno dell’alluvione ho avuto un momento di grande sconforto, non mi era mai accaduto di avere la chiesa e il territorio della parrocchia allagati. Poi ho cominciato a reagire, pian piano è venuta fuori una carica interiore molto forte, che continua ancora adesso e mi sostiene nella missione che devo compiere per incontrare le persone, ascoltarle, dare loro speranza. Anche la grande ’alluvione’ di solidarietà che abbiamo ricevuto rinnova questa mia forza interiore. Mi stupisco io stesso di questa carica che mi ritrovo, che non è merito mio ma solo dono del Signore".