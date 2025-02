Il parrucchiere delle star: "Sanremo, un orgoglio tornare. L’acconciatura? È démodé"

È a Sanremo per il secondo anno consecutivo, come parte della nutrita task-force che, dietro le quinte, si occupa dei look di cantanti, conduttori e personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo, pronti a salire sul palcoscenico più famoso d’Italia.

L’acconciatore Gabriele Lotti, titolare del salone ‘Gabriele élite’ in viale Spazzoli 52, a Forlì, è arrivato nella cittadina ligure ieri mattina e farà parte della complessa macchina organizzativa del ‘trucco e parrucco’ sanremese, dalla terza serata (quella di giovedì) fino al gran finale di sabato.

"Sapere di essere stato confermato dopo il debutto dello scorso anno mi ha reso orgoglioso e ancor più emozionato – racconta il parrucchiere, associato a Confartigianato Forlì –. In quasi cinquant’anni di carriera, ho lavorato spesso nel backstage di eventi e sfilate, ma qui è diverso. È l’occasione per entrare in un mondo fatato, splendente, dove tutto è glamour. Non vedo l’ora di rivivere quelle stesse emozioni".

Il parrucchiere forlivese non si sbilancia su quale sia la celebrity che preferirebbe pettinare, ma dice di aver apprezzato, nelle prime due serate, i look naturali di Elodie e Francesca Michielin.

Quest’ultima, in particolare, ha sfoggiato il cosiddetto ‘jellyfish cut’ (letteralmente, taglio a medusa), portato in auge da Lady Gaga e Billie Eilish e già annoverato fra i tagli più trendy del 2025: è caratterizzato dalle due ciocche laterali più corte rispetto alle lunghezze piene e non va confuso con le ciocche scalate. È un look ‘ibrido’, perché sembra un caschetto, ma non rinuncia alle lunghezze.

"L’acconciatura, come la si intendeva fino a vent’anni fa, è ormai démodé – spiega Lotti –: si preferisce puntare su colori brillanti e pettinare le star in modo non molto lontano da come appaiono nella vita reale. Ovviamente, – conclude – anche in questi look ‘naturali’, nulla è lasciato al caso".

Da parrucchiere per donna, inoltre, Lotti commenta così la scelta di Bianca Balti, che si è presentata sul palco senza capelli, per effetto dei trattamenti cui si è sottoposta per il tumore che l’ha colpita.

"Conosco molto bene come ci si sente, non solo per la mia esperienza con tante clienti, ma in primis perché mia moglie è morta della stessa patologia, nove anni fa. Mi sento di dire che ho apprezzato la sua scelta, perché la malattia fa parte della vita e non ci si deve nascondere. La sua forza ha illuminato il festival".

Maddalena De Franchis