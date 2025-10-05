Il partigiano e l’intellettuale: "Così ricordiamo Lama e Pasolini"

Due ricorrenze da ricordare, perché riferite a figure che hanno segnato la vita culturale, sindacale e politica del nostro Paese. Il cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini e il trentennale di quella di Luciano Lama ricorrono rispettivamente nell’anno in corso e in quello prossimo e sono l’occasione per l’Associazione dedicata allo storico segretario generale della Cgil per articolare un ricco programma di eventi.

"Pier Paolo Pasolini è un intellettuale che si è sempre mosso con originalità – spiega Valter Bielli, presidente dell’Associazione – e pensiamo che riflettere su di lui e sulla sua opera ci può fornire chiavi interpretative per il futuro". Il programma è stato realizzato in collaborazione con lo Spi Cgil, nella persona di Antonella Arfelli, della segreteria provinciale, con il patrocinio della regione Emilia-Romagna e dei comuni di Forlì, Cesena, Gambettola e Forlimpopoli. È già pronto il calendario per la rassegna cinematografica, che partirà l’8 ottobre, proporrà cinque titoli tra i più significativi del Pasolini regista e che saranno proiettati nei luoghi che hanno caratterizzato la vita di Luciano Lama e cioè Gambettola, città natale, Forlimpopoli, dove ha vissuto qualche anno, Forlì e Cesena, dove si è soprattutto svolta la sua attività di partigiano. Seguiranno un docufilm e due convegni, tutte iniziative centrate sulla storia sindacale, politica e privata di Luciano Lama.

"Stiamo lavorando ad un docufilm, che presenteremo a maggio, in cui approfondiamo aspetti poco esplorati del suo impegno pubblico, come la sua esperienza istituzionale in Senato – continua il presidente –. Parleremo anche di alcune sue scelte, come il fatto che, anche se è stato il segretario più longevo della Cgil, ha accettato di fare il sindaco di Amelia, una cittadina di 10mila abitanti". Quanto ai due convegni, il primo sarà dedicato all’Europa "per l’impegno di Lama orientato all’autonomia della Cgil nei confronti del Partito comunista italiano, con la scelta di aderire alla Confederazione sindacale europea".

Il secondo convegno sarà centrato sul tema della sicurezza sul lavoro ‘tema che ha interessato tutto il percorso sindacale del segretario, soprattutto dopo la tragedia della Mecnavi di Ravenna’. La rassegna cinematografica, ad ingresso gratuito, prende avvio con ‘Uccellacci e Uccellini’, mercoledì 8 ottobre, alle ore 20, presso la Sala Lama della CdLt Cgil, in via Pelacano 7. Il 29 ottobre, sempre in via Pelacano, sarà la volta de ‘La macchinazione’. Per la terza proiezione verrà proposto ‘Il vangelo secondo Matteo’ e sarà a Gambettola, presso la Sala Fellini. Il 27 novembre a Forlimpopoli, nel Teatro Verdi, ‘Mamma Roma’. Infine, l’11 dicembre, presso la biblioteca Malatestiana di Cesena si potrà assistere a ‘Salo o le 120 giornate di Sodoma’. Al termine di ogni proiezione seguirà un dibattito.

Paola Mauti