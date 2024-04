"Il pasto più importante del giorno. Ma bisogna che sia equilibrato"

Katia Guernaccini, nutrizionista di Forlì, di cosa si occupa PanCrea di cui è presidente?

"Siamo un’associazione di volontariato nata nel 2023 che svolge attività di prevenzione e informazione delle malattie dell’apparato digerente. Ci avvaliamo di un comitato medico scientifico, di cui fanno parte anche Giorgio Ercolani, direttore di chirurgia generale e terapie oncologiche avanzate a Forlì, e Carlo Fabbri, direttore gastroenterologia ed endoscopia digestiva a Forlì e Cesena".

Vi occupate anche di prevenzione primaria?

"ColazioniAmo è il primo evento organizzato in questo ambito. Ci rivolgiamo alle scuole perché un corretto stile di vita aiuta a contrastare l’insorgere della malattia in età adulta. La ricerca ci dice che il 50% delle malattie non ereditarie sarebbero evitabili con un sano stile di vita, che significa: buona alimentazione, giusta attività fisica, moderazione con l’alcol e non fumare".

Si parte dalla colazione?

"E’ il primo pasto e condiziona il ritmo fame/sazietà delle 24 ore, favorisce le prestazioni intellettuali e fisiche, aiuta a mantenere un peso corretto, favorisce un migliore controllo glicemico e diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari".

Tutto questo se ben fatta?

"Naturalmente. Infatti abbiamo incontrato i ragazzi, prima della gara, per spiegare come fare una buona colazione".

Come?

"Deve essere equilibrata. Per esempio molte persone consumano alimenti troppo ricchi di zucchero, sale e grassi. Mangiando biscotti e merendine si assume una elevata quantità di calorie con poco volume, quindi non saziando. Inoltre, biscotti e merendine contengono sale, utile per la loro conservazione".

La presenza di molto sale è un fattore importante?

"La dieta ricca di sodio è la prima causa di mortalità a livello mondiale, così come la scarsa assunzione di fibre e di frutta fresca".

Come se la sono cavata i ragazzi con le colazioni che hanno proposto?

"Sono stati molto bravi. Hanno colto tutti i suggerimenti per una sana colazione, preparando piatti gustosi. Presto metteremo nel nostro sito le ricette".

Matteo Bondi