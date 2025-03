Il ’Pat Bianchi trio’ in concerto

Il ‘Pat Bianchi Trio’ è l’ospite dell’appuntamento di domani alle 14,30 all’Enoteca Bistrot Colonna, per la rassegna ‘Dai de Jazz Club’. Pat Bianchi, Troy Roberts e Colin Stranahan si muovono su una partitura aperta, per costruire una narrazione in cui ognuno è contemporaneamente voce solista e accompagnatore, in una dimensione creativa che esalta le doti di ognuno di loro. Bianchi è uno dei migliori interpreti internazionali dell’organo Hammond, e vanta già due nomination ai Grammy e la vittoria del ‘Downbeat 2016 rising star poll’.

Erede dei maestri del suo strumento, a partire da Jimmy Smith, Bianchi porta avanti con la sua spiccata versatilità la grande tradizione jazz, soul, funk e R&B: la sua padronanza, armonica e ritmica, e la sua capacità di muoversi nei diversi linguaggi around jazz fanno di lui un musicista senza pari. Concerto: 15 euro. Per informazioni www.daidejazz.it.