Il patriarcato e la visione della donna ‘fattrice’

Giunchi *

Il vincolo delle 2.600 battute dell’articolo che mi concede il giornale mi costringe a operare delle scelte, pertanto la ringrazio perché mi consente di ampliare l’argomento. Nel mio mestiere sono abituata ad andare al nucleo delle questioni per poter districare la matassa di eventi che, stratificati nel tempo in maniera complessa, producono un effetto. In questo caso la biologia mi viene in aiuto.

La forma di vita più semplice esistente nel nostro mondo è il virus, che ha una sola funzione: replicarsi; ergo, non possiamo fare a meno di pensare che l’anelito principale della vita sia questo. Anche se l’uomo è una struttura complessa, l’imperativo della sua stessa esistenza è la sopravvivenza della specie. Tutto il resto, compreso il piacere, di cui lei accenna, non può che essere in funzione di ciò. Persino la mitica società femminile delle Amazzoni utilizzava il maschio come mezzo di riproduzione. Secondo il mito greco di Tiresia, che era stato condannato dagli Dei a essere sia uomo che donna, il piacere sessuale è diviso in dieci parti; nove appartengono alla donna, una sola all’uomo.

Il vero piacere dell’uomo è il possesso. Il termine stesso, ‘possedere una donna’, indicando l’atto sessuale, ce lo dimostra. Lo stesso mito della verginità non fa altro che avvalorare l’insicurezza maschile del confronto sul piacere femminile. Nella divisione della società in classi a cui accennavo nell’articolo da lei citato, la stratificazione maschile andava dal guerriero al proletario, senza tenere conto degli schiavi, mentre le donne di fatto avevano due soli ruoli: o moglie o prostituta; differenziando le funzioni generatrici da quelle ricreative. Persino lo stupro aveva la funzione non del piacere dello stupratore, ma dell’annientamento etnico della razza conquistata attraverso una nuova generazione di figli prodotti dai conquistatori. E ad esempio nell’antica tradizione ebraica, per ovviare a ciò, solo i figli di donna ebrea sono considerati ebrei.

Esistono due leggi: una biologica e una umana. Il piacere sicuramente è necessario alla riproduzione, è necessario alla donna per bilanciare il rischio di morte per parto con una gratificazione immediata, ma all’uomo questo non interessa e utilizza le sue leggi addirittura intervenendo sul corpo delle donne; prova ne è che in molte parti dell’Africa le mutilazioni genitali eliminano il piacere dell’atto sessuale rendendo le donne immuni dalla ricerca di un altro partner, relegandole al ruolo di fattrici. Come ho già scritto in passato ‘tutto ha a che fare con il sesso, tranne il sesso. Il sesso ha a che fare con il potere’.

* psicologa e psicoterapeuta