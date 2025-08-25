'Sopravvivere' fino alla sosta

Gianmarco Marchini
'Sopravvivere' fino alla sosta
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tragedia sulle alpiRisarcimento maltempoL'ira del PapeeteCosa è successoArrigo SacchiLabubu
Acquista il giornale
CronacaTempesta a Cervia, parla il patron del Papeete: "Impariamo dai nonni, dobbiamo cambiare. Il futuro del turismo è a rischio"
25 ago 2025
ILARIA BEDESCHI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Tempesta a Cervia, parla il patron del Papeete: "Impariamo dai nonni, dobbiamo cambiare. Il futuro del turismo è a rischio"

Tempesta a Cervia, parla il patron del Papeete: "Impariamo dai nonni, dobbiamo cambiare. Il futuro del turismo è a rischio"

Massimo Casanova: "Facile parlare di area demaniale, poi quando c’è da rimettere in sesto le spiagge a rimboccarsi le maniche sono gli imprenditori"

Tempesta a Cervia, parla il patron del Papeete: "Impariamo dai nonni, dobbiamo cambiare. Il futuro del turismo è a rischio"
Per approfondire:

Ravenna, 25 agosto 2025 – Subito dopo la tempesta che ha colpito Cervia, Massimo Casanova, ex europarlamentare leghista e patron del Papeete, racconta come, grazie all’impegno suo e dei suoi dipendenti, siano riusciti in poche ore a riaprire la spiaggia e rimettere in piedi la struttura.

Approfondisci:

Albero caduto sull’auto per il maltempo, chi paga? L’avvocato spiega il nodo risarcimento

Albero caduto sull’auto per il maltempo, chi paga? L’avvocato spiega il nodo risarcimento

"Abbiamo trovato diversi lettini spostati dal vento, diversi danni, – spiega – ma abbiamo lavorato subito per sistemare tutto e garantire il servizio ai nostri ospiti già dal mattino", aggiungendo che alcune strutture hanno subìto danni peggiori e sottolineando il clima di solidarietà tra chi vive e lavora sul territorio.

Massimo Casanova con Matteo Salvini al Papeete nel 2019; danni al Bagno Papeete di Milano Marittima
Massimo Casanova con Matteo Salvini al Papeete nel 2019; danni al Bagno Papeete di Milano Marittima

Casanova amplia poi il discorso al turismo locale e nazionale, evidenziando le sfide che il settore si trova ad affrontare: dalle pressioni fiscali all’instabilità normativa, dalla concorrenza internazionale ai problemi legati alla gestione delle spiagge.

Approfondisci:

Forza e orgoglio di Milano Marittima: in 24 ore tutto (o quasi) ripulito / Video

Forza e orgoglio di Milano Marittima: in 24 ore tutto (o quasi) ripulito / Video

"La forza del modello romagnolo risiede nella sua capacità di adattarsi e reinventarsi anche nei momenti più difficili, ma oggi serve il coraggio di guardare lontano, come seppero fare i nostri nonni quando, con lungimiranza, posero le basi del nostro modello turistico. Viviamo in un’epoca in cui la concorrenza non si limita più ai confini nazionali: sono numerose le mete, anche internazionali, che si contendono visitatori e investimenti. Per questo, diventa imprescindibile pensare a interventi strutturali, a un vero piano di rilancio che preveda investimenti mirati, incentivi fiscali, supporto concreto da parte del Governo e della Regione, oltre a una semplificazione burocratica che favorisca l’imprenditoria locale. Non possiamo controllare le condizioni meteorologiche – eventi come quello che ha colpito Cervia sono la dimostrazione di quanto il clima possa mettere in difficoltà anche le realtà più consolidate – ma dobbiamo, affrontare in modo serio i nodi strategici su cui intervenire. È fondamentale che l’uomo riconosca le proprie responsabilità e agisca dove può realmente influire sul futuro del turismo italiano. Per una località come Milano Marittima, il modello romagnolo mostra ancora tutta la sua solidità e capacità di attrazione, ma non è detto che possa reggere a lungo senza un’azione condivisa e lungimirante. Bisogna sedersi a un tavolo, coinvolgere tutti gli attori del settore, ragionare insieme sulle nuove esigenze del mercato, sulle aspettative delle famiglie italiane ed estere, e sulle strategie da mettere in campo per rendere il territorio competitivo. Oggi, molte strutture vivono una fase di incertezza: i margini di guadagno si sono ridotti, la pressione fiscale resta elevata, la carenza di personale qualificato e l’instabilità normativa sulle concessioni balneari scoraggiano gli investimenti. Se questa situazione dovesse perdurare, tra uno o due anni rischieremmo di trovarci con imprenditori che non hanno più la forza o la volontà di investire e innovare. Per questo motivo, proprio ora è necessario fare un punto serio sul futuro del turismo".

Infine, una stoccata sulla direttiva Bolkestein e una riflessione sulla gestione delle concessioni balneari: "Quando c’è da rimboccarsi le maniche siamo solo noi imprenditori e le forze dell’ordine a lavorare concretamente per rimettere in sesto le spiagge, mentre chi alimenta le polemiche resta assente. È facile parlare di area demaniale quando fa comodo, ma la realtà è fatta di persone che agiscono. Noi imprenditori siamo concreti, siamo persone che fanno. Tutti erano li a lavorare, incluse le forze dell’ordine. Esclusi i burocrati e chi fa polemica".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoSpiaggia