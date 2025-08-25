Tempesta a Cervia, parla il patron del Papeete: "Impariamo dai nonni, dobbiamo cambiare. Il futuro del turismo è a rischio"

Ravenna, 25 agosto 2025 – Subito dopo la tempesta che ha colpito Cervia, Massimo Casanova, ex europarlamentare leghista e patron del Papeete, racconta come, grazie all’impegno suo e dei suoi dipendenti, siano riusciti in poche ore a riaprire la spiaggia e rimettere in piedi la struttura.

"Abbiamo trovato diversi lettini spostati dal vento, diversi danni, – spiega – ma abbiamo lavorato subito per sistemare tutto e garantire il servizio ai nostri ospiti già dal mattino", aggiungendo che alcune strutture hanno subìto danni peggiori e sottolineando il clima di solidarietà tra chi vive e lavora sul territorio.

Massimo Casanova con Matteo Salvini al Papeete nel 2019; danni al Bagno Papeete di Milano Marittima

Casanova amplia poi il discorso al turismo locale e nazionale, evidenziando le sfide che il settore si trova ad affrontare: dalle pressioni fiscali all’instabilità normativa, dalla concorrenza internazionale ai problemi legati alla gestione delle spiagge.

"La forza del modello romagnolo risiede nella sua capacità di adattarsi e reinventarsi anche nei momenti più difficili, ma oggi serve il coraggio di guardare lontano, come seppero fare i nostri nonni quando, con lungimiranza, posero le basi del nostro modello turistico. Viviamo in un’epoca in cui la concorrenza non si limita più ai confini nazionali: sono numerose le mete, anche internazionali, che si contendono visitatori e investimenti. Per questo, diventa imprescindibile pensare a interventi strutturali, a un vero piano di rilancio che preveda investimenti mirati, incentivi fiscali, supporto concreto da parte del Governo e della Regione, oltre a una semplificazione burocratica che favorisca l’imprenditoria locale. Non possiamo controllare le condizioni meteorologiche – eventi come quello che ha colpito Cervia sono la dimostrazione di quanto il clima possa mettere in difficoltà anche le realtà più consolidate – ma dobbiamo, affrontare in modo serio i nodi strategici su cui intervenire. È fondamentale che l’uomo riconosca le proprie responsabilità e agisca dove può realmente influire sul futuro del turismo italiano. Per una località come Milano Marittima, il modello romagnolo mostra ancora tutta la sua solidità e capacità di attrazione, ma non è detto che possa reggere a lungo senza un’azione condivisa e lungimirante. Bisogna sedersi a un tavolo, coinvolgere tutti gli attori del settore, ragionare insieme sulle nuove esigenze del mercato, sulle aspettative delle famiglie italiane ed estere, e sulle strategie da mettere in campo per rendere il territorio competitivo. Oggi, molte strutture vivono una fase di incertezza: i margini di guadagno si sono ridotti, la pressione fiscale resta elevata, la carenza di personale qualificato e l’instabilità normativa sulle concessioni balneari scoraggiano gli investimenti. Se questa situazione dovesse perdurare, tra uno o due anni rischieremmo di trovarci con imprenditori che non hanno più la forza o la volontà di investire e innovare. Per questo motivo, proprio ora è necessario fare un punto serio sul futuro del turismo".

Infine, una stoccata sulla direttiva Bolkestein e una riflessione sulla gestione delle concessioni balneari: "Quando c’è da rimboccarsi le maniche siamo solo noi imprenditori e le forze dell’ordine a lavorare concretamente per rimettere in sesto le spiagge, mentre chi alimenta le polemiche resta assente. È facile parlare di area demaniale quando fa comodo, ma la realtà è fatta di persone che agiscono. Noi imprenditori siamo concreti, siamo persone che fanno. Tutti erano li a lavorare, incluse le forze dell’ordine. Esclusi i burocrati e chi fa polemica".