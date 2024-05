Il Pci rilancia la sfida: "Torna il nostro simbolo"

Il Partito Comunista Italiano ha presentato i componenti della lista in appoggio al candidato sindaco Vito Botticella. "I forlivesi – si legge in un comunicato del partito – potranno ri-votare il simbolo dopo che elessero quel bravo compagno di Sauro Sedioli nel 1990". Il Partito rivendica, oltre al sindaco della fine del secolo scorso anche la realizzazione di opere ancora a servizio della città, come il parco urbano ("Piano regolatore con sindaco Satanassi nel 1972") e la diga di Ridracoli ("voluta e creata dai comunisti").

Inoltre, la nota critica Gian Luca Zattini e Graziano Rinaldini. "Nell’attuale campagna elettorale vengono fintamente contrapposti, cercando di ignorare offensivamente noi comunisti, due candidati che si dichiarano entrambi a favore del finanziamento di guerre, discutono come problema essenziale la vita del centro storico, si presentano di fronte alle aziende in crisi dopo che queste crisi sono anni che sono annunciate e vissute dai lavoratori".

Il candidato sindaco del Pci, intanto, ha sottoscritto il documento programmatico dell’associazione culturale Metropolis. La firma in un incontro con una rappresentanza dell’associazione composta, per l’occasione, da Marco Colonna, presidente, Giorgio Garzaniti, Massimo Monti e Idilio Galeotti. "I punti della nostra piattaforma ormai sono noti – spiega il presidente Colonna – e li abbiamo presentati a tutti i candidati sindaco della città. Attengono a una visione organica che assegna all’arte e alla cultura il ruolo di strumento necessario allo sviluppo della sensibilità, dell’identità, della storia e della realtà che caratterizzano un territorio".

Da parte sua, il candidato sindaco del Pci Vito Botticella, ha commentato: "L’incontro con Metropolis, che ringrazio, è stata un’occasione piacevole che devo dire mi ha arricchito. L’analisi delle proposte e della situazione iniziale rivela che esiste una grande opportunità per la città di Forlì, che non è ancora riuscita a lanciare un turismo con numeri rilevanti, pur avendone le potenzialità. L’occasione è quella di dare spazio a progetti capaci di creare l’indotto che porterebbe grande beneficio al settore. Il lato produttivo, economico e dello sviluppo del lavoro è importante, ma egualmente importante – ha concluso – è la necessità di coltivare il giardino della cultura dal quale nascono quegli elementi che differenziano l’uomo dall’essere umano".

Matteo Bondi